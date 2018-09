Un sacerdote suspendido está vinculado a investigación de homicidio en Panamá

Panamá, 10 sep (EFE).- El Ministerio Público panameño informó hoy que un sacerdote, suspendido de sus funciones por la Arquidiócesis de Panamá, es una de las personas que ha sido entrevistada en el marco de la investigación de un homicidio ocurrido el pasado julio en la capital del país.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que el crimen tuvo lugar en un hotel de la Ciudad de Panamá, y que por el hecho se mantiene en detención preventiva un supuesto vinculado, del que no se da ninguna información.

“Es importante decir que dentro de las investigaciones se han realizado varias entrevistas, entre las que figura a un sacerdote de la Iglesia Católica”, añadió la información oficial sin más precisiones.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, emitió el domingo un pronunciamiento para informar que un “sacerdote de la Arquidiócesis de Panamá ha sido separado de sus funciones como párroco y deberes como presbítero”.

Ulloa no ofreció detalles sobre el “proceso judicial en el que ha sido mencionado”, pero dejó claro que hasta ese momento la Arquidiócesis no había sido “informada de que exista alguna acusación” en contra del sacerdote, al que no identificó.

Pese a ello, explicó el arzobispo, se le ha separado de sus funciones como medida de “previsión, para que la Justicia realice las investigaciones pertinentes relacionadas con este caso”.

La iglesia “colabora con esta investigación que lleva la Justicia ordinaria a través del Ministerio Público”, y en el “caso que se amerite (…) se actuará en apego a la ley y a los valores” que rigen a la institución católica, añadió el jerarca católico. EFE