Un sueño extraño

Mini Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

10-2-2021

Esta mañana me quedé dormido en el desayunador (soy un ave nocturna que amanece desvelado, como lo pueden constatar mis clientes) y tuve un sueño curioso.

Estábamos mi hija Paula y yo en una conferencia, y era en EU, cosa rara porque desde hace años los gringos me tienen clasificado como “bad hombre”, y no me dan la visa de turista.

Paula es matemática especializada en estadística, como yo.

Presumiblemente se estaba hablando de mi metodología, que en algunas ocasiones me han invitado a exponer en la Universidad de Washington DC, que convoca a encuestólogos y estrategas políticos de todo el continente. Cuando eso ocurre Paula, que por allá radica, es la que hace las exposiciones.

Pues resulta que en mi sueño, uno de los asistentes, indignado (no les gusta que les digamos que las encuestas ya no sirven), se levantó y le partió a mi hija una sandía en la cabeza.

Los sueños son extraños, aparte de que yo estaba en EU, la sandía se partió con mucha facilidad, y dio la

Impresión de que no le causó mayor daño a mija. Ni siquiera me asusté o enojé por el sandillazo, y creo que hasta me pareció divertido.

¿Tendrá algún significado este sueño? No lo sé, pero no deja de causarme risa.

Bye

saba@sabaconsultores.com

