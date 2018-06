Una combinación de fármacos reduce riesgo de muerte en un tipo raro de cáncer

Chicago (EEUU), 2 jun (EFE).- Una combinación de dos fármacos reduce significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 80 % en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström (MW), una forma rara e incurable de linfoma no hodgkiniano.

El estudio, presentado hoy en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), demostró una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia libre de progresión en pacientes tratados con Imbruvica (ibrutinib), en combinación con rituxuimab (un anticuerpo monoclonal) frente a los que recibieron éste fármaco junto con placebo.

Imbruvica, designado medicamento huérfano, es el primer tratamiento oral de su grupo, administrado una vez al día, que inhibe una proteína llamada tirosina cinasa de Bruton (BTK) y ayuda así a destruir y reducir el número de células cancerosas, con lo que retrasa la progresión de la enfermedad.

La tasa de incidencia de la MW en Europa es de 7,3 casos por millón de personas en hombres y de 4,2 en mujeres y, aunque se desconocen las causas, afecta de forma característica a adultos de edad avanzada.

El estudio en fase III, seleccionado para las reuniones Best of ASCO (lo mejor de ASCO), mostró al cabo de una media de seguimiento de 26,5 meses, que la combinación de ambos fármacos prolongó la supervivencia libre de progresión en todos los subgrupos, entre ellos, pacientes no tratados previamente.

Según el doctor Meletios A. Dimopoulos, de la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas e investigador principal del estudio, “los datos demuestran una notable mejoría de la supervivencia y no solo se constató una diferencia importante en cuanto a eficacia, sino que la combinación no originó ninguna señal de seguridad imprevista”. EFE