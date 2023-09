Ambiente Político por Eduardo Serrano

Para Esteban Villegas Villarreal, la educación es uno de los ejes fundamentales en su gobierno. Desde luego, no has sido fácil enfrentar la crisis financiera que recibió del sexenio anterior, particularmente en el sector educativo, pero, de alguna manera, poco a poco va poniendo orden. Sin embargo, al hablar del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED), existen algunos elementos que destacan, y aquí es donde nos damos cuenta que sí es posible “Educar con Valor”. El Ambiente Político dirige sus reflectores hacia la labor que viene desempeñando Sonia Flores Arce, directora general de este subsistema educativo, quien recorre de manera permanente los 33 planteles distribuidos en 24 municipios de la entidad, algunos de ellos, ubicados en zonas muy alejadas de la capital, pero eso no ha sido impedimento para corroborar que ella, Sonia Flores, es una directora de territorio.

Con una matricula superior a los 16 mil 500 alumnos, dos indicadores confirman que lo realizado por la dirección general a cargo de Flores Arce, va por el camino correcto. Y es que la matrícula se ha incrementado en un 10% en el último semestre, es decir, los estudiantes que egresan de secundaria, ven como una opción viable a COBAED para continuar con sus estudios. Por otro lado, la deserción escolar ha disminuido en un 5% respecto a los semestres anteriores, lo que significa que los alumnos en su inmensa mayoría, concluyen sus estudios de nivel medio superior en las aulas de su respectivo plantel, que a decir de Sonia Flores, se debe a la Implementación de la Estrategia CRECE, cuyo principal objetivo es reducir los índices de reprobación, propiciando las condiciones adecuadas para que los bachilleres no se detengan en la búsqueda de sus sueños estudiantiles.

La directora es una auténtica gestora. Su formación en la iniciativa privada, le ha permitido tocar las puertas de la Federación y Presidencias Municipales, para obtener los recursos que demanda cada uno de los planteles, que si bien es cierto, trabajan al unísono planes y programas de estudio, tiene necesidades muy particulares, detectadas por su directora general en las constantes visitas, sentándose a dialogar lo mismo con el personal de limpieza, como con alumnos y padres de familia, a través de la Escuela de Padres instituida en cada plantel, sabiendo que es fundamental para mantener un buen ambiente en todo el COBAED, por eso trabaja intensamente en materia de Salud Mental, desarrollando acciones de atención a casos de estrés, prevención del suicidio y bullying, por cierto, éste último, siendo un tema que va creciendo en otros Estados de la República, pero, lamentablemente, ya alcanzó a Durango con el episodio violento registrado en el CCH de la UJED, donde una veintena de jóvenes golpearon despiadadamente a un alumno de esa institución.

La visión de Sonia Flores, está conectada a la de Esteban, rebasando las fronteras de nuestro país, para llegar a instituciones de Chicago, Illinois, donde próximamente se realizará un intercambio académico propiciando un mayor grado de desarrollo de los bachilleres, y por si fuera poco, también en aquel estado de la Unión Americana, acudirá un grupo de alumnos a la incubadora de empresas tecnológicas, considerada la más grande del mundo. Evidentemente, COBAED bajo la dirección de Sonia Flores, tiene un futuro muy promisorio, que se va forjando día con día, en cada recorrido, en un diálogo permanente con su equipo, que reconoce en ella a una mujer muy trabajadora y sensible, gracias a que desde que asumió el cargo, ha sido una directora de territorio.

