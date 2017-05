Una experta cuestiona que el partido gobernante neozelandés plagiara a Eminem

Sídney (Australia), 8 may (EFE).- “Lose yourself” del rapero Eminem se parece vagamente a la canción utilizada por el Partido Nacional neozelandés durante la campaña electoral de 2014, dijo hoy una experta en una vista de la demanda contra la formación política.

El tribunal Superior neozelandés analiza la demanda del sello de Eminem, Eight Mile Style, contra el partido gobernante por considerar que la melodía “Eminem-esque”, escrita por Michael Cohen, y que utilizó la formación política, viola los derechos de autor.

La etno-musicóloga Kirsten Zemke declaró durante la vista que la melodía “no fue duplicada” y que otros elementos que aparecen en el tema musical utilizado en la campaña electoral fueron “juego limpio”, según el portal de noticias Stuff.

Zemke aseguró que “Eminem-esque” alteró deliberadamente varios elementos para que no reprodujera el tema musical del rapero estadounidense y que otros elementos como el tiempo no pueden ser sujetos a derechos de autor.

La musicóloga también indicó que partes de la guitarra de “Lose yourself”, escrita en 2002, remiten a una obra de Igor Stravinsky de 1913 y que otras de las canciones de Eminem se basan en fuentes anteriores, tal como hace toda creación musical.

Como ejemplo, la experta dijo que Eminem utilizó en su obra musical la misma progresión de acordes de canciones como “Don’t stop believing”, del grupo estadounidense Joruney, “You’re so beautiful” de James Blunt o “Where is the love” de Black Eye Peas.

El juicio por esta demanda comenzó el lunes pasado y se prevé que termine a finales de esta semana. EFE