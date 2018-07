Una periodista alejada de la política será la primera dama de México

México, 2 jul (EFE).- La periodista Beatriz Gutiérrez Müller, que siempre ha intentado vivir al margen de los focos de la política para salvaguardar su vida privada, se convertirá en la primera dama de México tras la victoria de su marido, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento de alcanzar la Presidencia.

Cuando su esposo sea investido presidente el próximo 1 de diciembre, Gutiérrez Müller se convertirá automáticamente en primera dama, un cargo protocolario que no tiene ni funciones ni responsabilidades asignadas.

Aunque tradicionalmente la primera dama de México asume la dirección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Gutiérrez Müller no está obligada a ejercer dicho cargo.

Nacida en 1969 en Ciudad de México, estudió Comunicación en Puebla, al este de la capital mexicana, donde ejerció como periodista para varios medios de comunicación.

Fue precisamente en Puebla donde Gutiérrez Müller conoció y realizó una entrevista a Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió en jefe de Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México) en el año 2000 y ofreció a Gutiérrez Müller integrarse en su equipo.

En 2003, falleció Rocío Beltrán, esposa de López Obrador, por una enfermedad, y el entonces mandatario capitalino “rehizo su vida” con Gutiérrez Müller, según palabras del propio López Obrador.

No se casarían hasta 2006, tras las primeras elecciones presidenciales en las que concurrió López Obrador, y que perdió ante Felipe Calderón.

Desde entonces, y a pesar de que López Obrador tuvo otro intento fallido para alcanzar la Presidencia en 2012, Gutiérrez Müller ha intentado vivir alejada de la vida pública de su esposo.

En una entrevista que el matrimonio ofreció el pasado mayo a TV Azteca, la próxima primera dama de México confesó que “cuida mucho” su “vida privada”.

“Sí es importante la privacidad. Yo no soy una persona pública y he cuidado mucho eso. Con él (López Obrador) ya es suficiente en la casa. Mi política es no permanecer exhibidos”, relató.

También evitó dar detalles sobre cómo conoció a López Obrador porque “luego vienen las revistas de sociales a querer saber todas esas cosas”, aseveró.

A diferencia de las esposas de los otros candidatos, rara vez Gutiérrez Müller se ha dejado ver junto a López Obrador en un acto público y son muy escasas las entrevistas que ha concedido en los 12 años que lleva casada con al izquierdista.

De hecho, fueron muchos quienes descubrieron a Gutiérrez Müller en la misma noche electoral, cuando acompañó a López Obrador en el escenario desde donde ofreció su discurso de victoria.

De los cuatro hijos que tiene López Obrador, Jesús Ernesto, de 10 años, es el único que ha tenido con Gutiérrez Müller, mientras que José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo son fruto de su matrimonio anterior.

El perfil de Gutiérrez Müller difiere del de la actual primera dama, la exitosa actriz de telenovelas Angélica Rivera, quien era popularmente conocida antes de convertirse en primera dama tras la victoria de Enrique Peña Nieto en las presidenciales de 2012.

Rivera deja la residencia presidencial de Los Pinos habiendo protagonizado algunos escándalos, como la supuesta compra irregular de una mansión en la capital mexicana conocida como “la casa blanca”.

Gutiérrez Müller también está en las antípodas de Margarita Zavala, primera dama durante la presidencia de Calderón (2006-2012), quien ha tenido una fructífera carrera política e incluso se presentó en estos comicios para competir por la Presidencia como candidata independiente, aunque abandonó la liza a media campana en vista de sus escasas probabilidades de ganar. EFE