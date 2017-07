Una Sofía Vergara hecha de plumas renace tras ataque de pulgas

Miami, 13 jul (EFE).- Debido a las pulgas, la actriz colombiana Sofía Vergara casi se queda sin ser retratada por su compatriota Mateo Blanco, un artista que realiza sus obras con objetos y elementos de la naturaleza como dados, maníes o chocolate.

Blanco, que está radicado en Orlando, escogió plumas de colores para su retrato tridimensional de la despampanante estrella de la serie “Modern Family” sin percatarse de que el etéreo material estaba plagado de pulgas hasta que empezó a picarle “todo”, según contó hoy a Efe.

La primera escultura de Sofía Vergara en plumas acabó destruida, pero Blanco no se dejó arredrar y volvió a modelar las curvas y el rostro de Sofía con plumas de ave, esta vez libres de todo intruso.

Es “alegre, natural, hermosa y colombiana de corazón, como la propia Sofí”, dice Blanco sobre su última obra, que le ha costado cuatro meses de trabajo y que está ya en Toronto (Canadá) en la casa del coleccionista que se la encargó.

El artista colombiano, que no quiso hablar de precios, retrató antes a Madonna, Jennifer Lawrence, Dolly Parton y otros personajes famosos con materiales muy diversos, porque, como él dice, “cualquier cosa puede convertirse en una obra de arte”.

Salirse del molde tiene, sin embargo, sus riesgos.

“Una vez realicé una pieza de chocolate y se derritió antes de terminarla, en esta oportunidad las pulgas se enamoraron de las plumas que utilicé y tuve que deshacerme de la escultura y comenzar una nueva desde cero”, subrayó Blanco.

Con la misión de retratar a Sofía Vergara ya cumplida, Blanco está ahora iniciando un retrato de Marilyn Monroe hecho con millones de los cristales checos llamados “preciosa”, que se utilizan en la alta costura y la bisutería de lujo.

Actualmente, sus obras son exhibidas en distintos museos del mundo, principalmente en los Ripley’s Believe It or Not!, debido a los peculiares materiales que usa.

Su obra más importante hasta ahora, que se exhibe en el Museo Slugger de Louisville (Kentucky, EE.UU.), es un retrato de la actriz Jennifer Lawrence hecho con 10.000 granos de maní y fue la pieza de arte más fotografiada del verano de 2016. EFE