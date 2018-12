Unas elecciones internas para sustituir a May se resolverían antes de Navidad

Londres, 12 dic (EFE).- El proceso de elecciones internas en el Partido Conservador británico para sustituir a Theresa May, si ésta pierde hoy la moción de confianza en su contra, quedaría resuelto antes de Navidad, indicó hoy el líder del grupo parlamentario “tory”, Graham Brady.

Brady sostuvo que, incluso si hubiera varios candidatos a reemplazar a May al frente de la formación y del Gobierno, las rondas de votación podrían celebrarse rápidamente “de forma consecutiva”.

Según la normativa del partido, los diputados conservadores votarían sucesivamente hasta dejar solo dos finalistas, que serían sometidos entonces al veredicto de las bases de la formación, que tiene unos 124.000 afiliados.

Si solo hubiera un candidato o un solo finalista, la designación sería automática.

“Creo que querríamos concluir el proceso (dentro del grupo parlamentario) lo antes posible para que el asunto fuera trasladado con premura al partido a nivel nacional para que decidiera”, declaró Brady.

“Si esto sucediera así, nuestro objetivo sería concluir todos los estadios, si es posible, antes del receso de Navidad”, afirmó.

Las elecciones primarias solo serían necesarias si May perdiera esta noche la moción de confianza instigada en su contra por un grupo de parlamentarios “tories”, en general partidarios de un “brexit” duro.

Un total de 315 diputados conservadores con derecho a voto podrán pronunciarse entre las 18 y las 20 GMT sobre el liderazgo de May, en una papeleta en la que elegirán entre dos opciones: “Tengo confianza en Theresa May como líder del Partido Conservador” o “No tengo confianza en Theresa May como líder del Partido Conservador”.

Si la dirigente gana la moción -la opción que ahora parece más probable-, su partido no podrá instigar otro desafío durante un año, aunque la fortaleza de su liderazgo dependerá del grado de apoyo que reciba.

Si la pierde, deberá dimitir como líder del partido y primera ministra, y los conservadores elegirán a un sustituto para ambos cargos en unas primarias en las que ella no podrá concurrir. EFE