Únicamente con alianza PAN-PRI-PRD se ganará la elección: Benítez Ojeda

Únicamente con la alianza entre el PAN-PRI-PRD se podrá ganar la elección del 2022 y

teniendo un candidato a gobernador que sea bien visto por los tres partidos políticos, de

lo contrario se tendrá un mal augurio, consideró el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

“Tenemos que estar claros, tenemos que ir en la alianza, y la alianza es PAN-PRI-PRD,

sino hay esta alianza, no vamos a ganar en Durango; si hay otra alianza del PRI-PVEM-

RSP, no vamos a ganar; si vamos solos, no vamos a ganar, la única manera de competir y

ganar las elecciones es yendo juntos PRI-PAN-PRD”, afirmó el representante popular.

En relación a la definición del candidato a gobernador, Benítez Ojeda señaló que los tres

partidos políticos deben analizar cuál es priista con el que mejor transitan los del PAN, y

cuál es el panista con el que mejor transitan los del PRI, para poder definir al perfil más

adecuado e idóneo.

“Si no hay esto, no vamos a tener un buen augurio, porque habrá brazos caídos,

personas que no vayan a participar y militantes de los diferentes partidos que no le van

entrar y vamos a perder; si queremos ganar, podemos ganar, solo juntos PAN PRI-PRD y

con un candidato que acepten los tres partidos”, enfatizó.

En el caso de que exista algún veto para alguno de los aspirantes, el diputado priista,

comentó que cada persona debería de entenderlo y retirarse de la contienda por el bien

de la elección.

En relación a las declaraciones del presidente nacional del PAN, Marko Cortes, señaló

que hay que ponerlas en el contexto en que se dieron, las cuales fueron hechas en una

reunión privada en Aguascalientes, pero que fueron grabadas de manera indebida,

donde en lo corto se reconoce que la contienda es compleja, no solo en Durango, sino

en varios estados.

Sin embargo, consideró que el propio presidente del PAN debe aclarar la razón de sus

declaraciones.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp