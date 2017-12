Universitarios participan en Congreso de Jóvenes Investigadores 2017

Dentro de las actividades que realiza el Instituto de Investigación Científica “Dr. Roberto Rivera Damm” de la Universidad Juárez, bajo la dirección de Jesús Hernández Tinoco, está el asesorar investigaciones de tesis de los alumnos que realizan su servicio en la institución, y dentro de ellas algunas son inscritas a participar en concursos estatales o nacionales, tal es el caso de los trabajos realizados por los jóvenes Karla Andrea García Beristain y Sergio Alberto Vázquez Martínez.

Los docentes del cuerpo académico que asesoraron a los jóvenes fueron la M. en C. Angélica Lechuga, M.S.P Luz Sánchez, M. en C. Sergio Estrada, Dra. Martina Flores, Dra. Marisela Aguilar y la M. en C. Alma Pérez, quienes motivaron a los jóvenes a participar en el Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores 2017, en el que a nivel estatal Karla Andrea consiguió el primer lugar y Sergio Alberto el segundo a nivel estatal y nacional.

La investigación que presentó Karla Andrea García Beristain fue “La violencia psicológica de un hombre hacia otro hombre”, que buscó el significado psicológico que tienen tanto hombres como mujeres acerca de esa problemática. “Se utilizó la técnica de redes semánticas modificadas, donde se les dan 10 palabras a hombres y mujeres, mismas que se analizan a través de métodos cualitativas y cuantitativos, y el objetivo es buscar si hombres y mujeres comparten un significado similar o si encuentran alguna diferencia, y se encontraron ambas; los hallazgos de esta investigación fueron que con base en tu experiencia y género es como integras el significado de las palabras”, explicó.

Por otro lado, el trabajo realizado por Sergio Alberto Vázquez Martínez “Violencia Docente-Alumno, a partir de una perspectiva de las masculinidades”, se desarrolló con base en la investigación de Karla Andrea, para lo que se desglosó un instrumento, mismo que se utilizó para medir los diferentes tipos de violencia, como la física, la económica, la sexual, del docente hacia el alumno; y esos resultados fueron revisados y se les dio una lectura a partir de la perspectiva de género, es decir por qué el hombre percibe ciertas manifestaciones de violencia y porqué es importante en las relaciones masculinas y más que nada en una relación de poder”.

Ambos estudiantes explicaron que se enfocó el trabajo hacia la violencia dirigida a los hombres, porque es una línea de investigación que se desarrolla en el Instituto; “…siempre nos dicen la maestra Luz y la maestra Angélica que existe un Instituto de la Mujer, pero no existe un Instituto del Hombre, y existen estudios donde se piensa en la mujer como víctima, pero no al hombre, pues él es en la mayoría de los casos el agresor y pensar en el género masculino como víctima es casi imposible, entonces nosotros estamos trabajando en que se dé esa parte también del hombre y cambiar la forma de ver la perspectiva de género, que tiene que ser equitativo”, afirmó Sergio Alberto.