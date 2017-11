Uno de cada cinco alemanes está enfermo de depresión

Berlín, (Notimex).­ Al menos cuatro millones de personas en Alemania padecen depresión y requieren tratamiento, mientras que la cifra de intentos de suicidio anuales es de 150 mil, revelaron las Fundaciones alemanas Ayuda contra la Depresión, Liga contra la Depresión y otras organizaciones especializadas.

Uno de cada cinco alemanes, de una población total de 81 millones de alemanes, padece esa enfermedad, que va más allá de etapas transitorias de decaimiento anímico, y requieren de ayuda profesional.

“Depresión es una enfermedad subvalorada y con frecuencia está en juego la vida”, informó la Fundación Ayuda contra la Depresión, y alertó que existen grandes déficits para brindar tratamiento profesional. “Solo una minoría recibe tratamiento consecuente y de acuerdo a los lineamientos”.

“Muchos pacientes tienen miedo de ser estigmatizados si la gente se entera de su enfermedad”, apuntó la fundación, y puso de relieve que su objetivo es impulsar la investigación científica sobre esa enfermedad de manera que cada afectado reciba con rapidez un tratamiento óptimo.

La fundación añade trabajar para que esa enfermedad cuente con la aceptación de la sociedad y no se marque en forma negativa a la persona que la padece.

En tanto, la Fundación Trenes Alemanes apoya a su vez a la Fundación Ayuda contra la Depresión en Alemania en sus esfuerzos para fomentar la investigación científica independiente de los intereses comerciales de la industria químico farmacéutica alemana.

Los grandes consorcios de esa rama solo financian la investigación para medicamentos que después pueden vender a altos precios nivel internacional. Si consideran que no va a redituar el comercio, no lo investigan ni lo producen. De ahí que el apoyo financiero de la Fundación Trenes Alemanes posibilita la investigación de la depresión aunque los productos no aporten altas ganancias.

La Fundación Trenes Alemanes apoya desde 2014 la formación de un Centro de Investigación sobre la Depresión, así como la coordinación regional de los esfuerzos de las ligas e iniciativas locales para el tratamiento de esa enfermedad. Al mismo tiempo las ayuda a fortalecerse para ayudar a quienes la padecen.

El Centro de Investigación sobre la Depresión es ya una realidad. Fue inaugurado en 2014 en Leipzig.

Trenes Alemanes es el casi monopolio en ese sector de la economía. Es el principal medio de transporte para gran parte de los alemanes, ya que el país es muy descentralizado y es necesario desplazarse con rapidez a otras ciudades para trabajar durante el día.

Es la primera empresa alemana grande que trabaja en favor de un trabajo social para el tema Salud Sicológica y la lucha contra la depresión.

Diversas personas en Alemania que deciden suicidarse, lo hacen tendiéndose en los rieles del tren, que se desplaza a altas velocidades. No hay una conexión entre esa forma de suicidio con la activa participación de la Fundación Trenes Alemanes en la batalla contra la depresión.

Ese fue el caso del portero de la selección nacional alemana en 2008, Robert Enke, un suceso que impactó fuertemente en la opinión pública de Alemania. Tenía 31 años y padecía desde hacía años una profunda depresión a pesar de sus éxitos deportivos.

Asimismo se suicidó de esa manera el magnate alemán, Adolf Merckle, a causa de la crisis financiera en que cayó su grupo de empresas a causa de una inversión especulativa que hizo en la bolsa de valores y que le salió mal. Se mató acostándose en las vías de un tren en enero de 2009.