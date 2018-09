Unos 60 gimnastas de 13 países compiten por cupos para Juegos Panamericanos

Lima, 7 sep (EFE).- El campeonato panamericano de gimnasia de trampolín comenzó este viernes en Lima con la participación de 63 gimnastas de 13 países, en busca de los 24 cupos -12 para hombres y otros 12 para mujeres- que este torneo repartirá para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La competición se inició con las pruebas individuales y dobles, tanto en masculina como en femenino, y continuará el sábado y el domingo con distintas finales.

Los ejercicios se realizan en el centro de alto rendimiento (CAR) de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de la capital peruana, misma sede que en apenas diez meses albergará la mayor parte de los deportes de los Juegos Panamericanos.

Participan en este campeonato gimnastas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, entre otros países.

Los anfitriones están representados por Boris Zambrano y Miguel Valencia, que buscan el boleto para los Panamericanos en su propia ciudad.

Zambrano aseguró que está muy entusiasmado con participar en este campeonato y al mismo tiempo nervioso “porque vienen los mejores gimnastas de América”.

“Creo que estamos preparados y vamos a dejar todo en la cancha. Ahora que estamos entrenando vemos el nivel de los deportistas y son buenos”, señaló.

Por su parte, Valencia destacó que sobre la cama elástica puede saltar hasta los siete metros de altura y “en el aire tienes que controlar tu cuerpo”.

“Nosotros nos entrenamos para dar la talla. Creo que no tenemos nada que perder y sí mucho qué ganar. No puedes estar tenso porque si no, este deporte te domina”, advirtió. EFE