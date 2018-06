Unos peluches conciencian en La Paz sobre los problemas de la infancia

La Paz, 1 jun (EFE).- Una peculiar concentración de peluches llevó hoy al centro de La Paz la campaña “Me importan”, con la que la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS conciencia en América Latina sobre los problemas de la infancia.

Los peluches, colocados en la acera, en una fuente, en bancos o junto a los árboles, llamaron la atención de los transeúntes, con mensajes directos sobre problemas como el trabajo infantil, el maltrato en el ámbito familiar o la falta de educación y sanidad.

“Raulito no puede abrazar a su padre, porque no le dejan que lo visite”, “Anahí ya no juega conmigo porque tiene que salir a trabajar para ayudar a su familia”, “Abigaíl llora todas las noches porque sus papás beben alcohol”, fueron algunos de los mensajes mostrados por los muñecos.

Todos ellos con la pregunta final “¿Te importa”, lema de la campaña que la organización de defensa de los derechos de los niños lleva a cabo en 19 países de América Latina, según explicó a los medios su responsable en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, Gladys Villazón.

Más de seiscientos de estos muñecos fueron colocados durante esta jornada para llamar la atención de los viandantes en puntos estratégicos en La Paz, capital administrativa de Bolivia, y la vecina El Alto, la segunda ciudad más poblada del país.

La campaña recorre las principales ciudades de Bolivia para concienciar a la población y a las autoridades de que cerca de un millón de menores sufre en el país vulneración de sus derechos, aseguró Villazón.

El objetivo, apuntó, es “dar voz a los niños” que no pueden ir a la escuela, carecen de acceso a la sanidad, se ven obligados a trabajar, sufren maltrato en el hogar o por cualquier motivo “no tienen una infancia feliz”.

“Yo soy el peluche de Danielita, he visto que ella aprendió a trabajar antes que a jugar conmigo. ¿Te importa?”, “Soy el peluche de Juancito, él llora mucho porque no aguanta tantos golpes. ¿Te importan?”, entre otros carteles de denuncia portados por peluches, hicieron detenerse a quienes transitaban por el centro paceño. EFE