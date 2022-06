Urge López Rabadán a “corcholatas” de AMLO que renuncien a su cargo para dedicarse a campañas políticas 

Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard violan la ley y el Estado de Derecho

Morena pisoteó la ley en Toluca; el despliegue y derroche de dinero que se observó en el Estado de México fue vergonzoso

“Moratoria constitucional” es un frente común en contra de propuestas aberrantes

La senadora Kenia López Rabadán urgió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, renuncien a sus cargos si lo que desean es seguir haciendo campañas políticas.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado aseguró que, con un despliegue vergonzoso de recursos al llevar a cabo un mitin en Toluca, el partido Morena y las “corcholatas” del Presidente violaron descaradamente la ley y el Estado de Derecho al utilizar el dinero de los mexicanos en campañas proselitistas.

“Nuevamente las ‘corcholatas’ del Presidente, es decir, el Secretario de Gobernación, el Canciller y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se fueron de campaña, abandonaron sus responsabilidades y se fueron a Toluca a violar la ley. Si tanto les urge a las “corcholatas” andar haciendo campaña, que renuncien. No pueden seguir usando el dinero de los mexicanos para hacer sus actos proselitistas, abandonando una y otra vez sus responsabilidades”, subrayó.

En el marco de su conferencia de prensa “La Contramañanera”, dijo que a ninguno de los tres mencionados les importa el aumento de precios de los alimentos, el alza en el transporte y la gasolina, así como la violencia y los asesinatos, que son problemas que verdaderamente afectan al pueblo de México.

Agregó que el despliegue y derroche de dinero que se observó en el Estado de México fue vergonzoso, ya que los servidores públicos tienen la obligación de actuar con imparcialidad y neutralidad en asuntos electorales y es primordial que se respeten los tiempos electorales.

“Las lonas, vallas móviles y bardas, probablemente son pagadas por la delincuencia organizada. Esto demuestra que su obsesión por el poder no tiene límites y no les importa llevar al país al precipicio, con tal de conseguir poder y dinero”, afirmó la legisladora por el PAN.

López Rabadán añadió que, al participar en este tipo de actos, los 11 gobernadores que ya fueron enlistados en el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral, no tienen límites y están obsesionados por quedar bien con López Obrador sin importarles la ley y violándola sistemáticamente.

“Los gobernadores de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, violan la ley y la vuelven a violar, como si el Estado de derecho no les importara”, puntualizó.

Es por ello, dijo, que lamentablemente en este país, asesinan y secuestran con tanta impunidad, ya que los primeros que tienen que aplicar la ley son los gobernadores y son los que la violan, dando con ello un pésimo ejemplo a la ciudadanía.

Al referirse a la “moratoria constitucional” anunciada la semana pasada por el Bloque opositor, conformado por el PAN, PRI y PRD, dijo que el Poder Legislativo continuará haciendo un frente común en contra de propuestas aberrantes que afecten a los mexicanos.

“Claramente la ‘moratoria constitucional’ tiene nombre y apellido, lo que le dice al Presidente de la República es que no va a pasar ninguna propuesta que quiera destruir al INE; no va a pasar ninguna propuesta que quiera militarizar a nuestro México; así es que no se rasguen las vestiduras, claramente saben cuál es el mensaje del PAN, PRI y PRD: esas aberraciones, esas irresponsabilidades, que pretende enviar o ya envió el Presidente, por supuesto no van a pasar”, acentuó.

Al referirse a las amenazas dirigidas a la senadora Lilly Téllez por parte de grupos delincuenciales, indicó que Acción Nacional no permitirá que se normalicen los discursos que dividen, agreden y amedrentan a quienes piensan diferente.

“Los discursos de odio que se dictan desde el micrófono presidencial deben cesar. El Gobierno federal debe respetar a la oposición. La pluralidad fortalece a la democracia”, puntualizó.

