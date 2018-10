Urgen en Chile a tomar medidas tras agresión de estudiantes a un policía

(Actualiza con más declaraciones de autoridades y Carabineros)

Santiago de Chile, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Chile urgió hoy a aprobar una ley que fortalece las medidas disciplinarias en los colegios a raíz de la difusión en redes sociales de un video en el que un carabinero es brutalmente agredido por un grupo de alumnos en un instituto de secundaria.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, publicó en su cuenta de Twitter un video registrado la semana pasada al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un colegio público de educación secundaria de Santiago.

Las imágenes muestran a un grupo de cinco estudiantes pegando patadas en el cuerpo y la cabeza de un agente antidisturbios de Carabineros (Policía militarizada) que está tendido en el suelo y que, debido a los golpes, pierde el casco.

Otro video muestra los instantes previos a esa agresión en el patio del recinto. Los estudiantes golpean y lanzan sillas a dos carabineros, uno de los cuales está tratando de detener a un joven vestido con un overol blanco.

El edil de Santiago pidió acabar con la “impunidad” y aseguró que esta situación “supera todos los límites y no puede quedar sin sanción”.

También en Twitter, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que es urgente aprobar el proyecto de ley Aula Segura para “erradicar a estos violentistas”.

Mas tarde, el titular del Interior, señaló a los periodistas que se va enviar unas modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros “con el fin de hacer más severas las penas y responsabilidades para cualquier ciudadano que no solo agreda a carabineros, sino que también no lo respete y no le dé cumplimiento a las autoridades y a las órdenes que emanan de nuestros policías”.

“Han visto hoy día las imágenes de la violencia que se produce en los liceos de Santiago en contra de carabineros. Hemos visto cómo se lanzan bombas molotov, cómo se preparan elementos incendiarios, cómo se les causa daño a los propios establecimientos educacionales”, añadió Chadwick.

En esta línea, dijo que el Ejecutivo le pide al Congreso Nacional “que nos respalde en este proyecto de ley para efecto de que nuestros directores de liceo tengan más atribuciones para imponer autoridad y disciplina”.

El general director de Carabineros, Hermes Soto, quien también estaba presente, agradeció el apoyo del Gobierno, y afirmó que su personal ha sido agredido en reiteradas oportunidades por los alumnos de distintos colegios que están participando en estas actividades desmesuradas que no tienen ninguna lógica y además ningún patrón para determinar el origen de estos problemas.

“Todos los días, dos, tres, cinco veces ocurren estas situaciones en los distintos colegios de Santiago”, enfatizó Soto.

Aula Segura es el nombre de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno que busca ampliar las facultades de los directores de colegios e institutos para que puedan expulsar o cancelar la matrícula de los estudiantes que cometan casos de violencia grave.

La comisión de Constitución del Senado, de mayoría opositora, declaró el martes pasado inconstitucional el proyecto de ley y pidió realizar algunos cambios, decisión que fue criticada por el presidente Sebastián Piñera y el oficialismo.

Durante los últimos meses se han intensificado los episodios violentos y los enfrentamientos con la Policía en algunos colegios e institutos de la capital.

Muchas veces los responsables de los disturbios son grupos de jóvenes ataviados con overoles blancos que, según la inteligencia policial, están vinculados a movimientos anarquistas. EFE