Urgente fusión en dependencias municipales: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández señaló que es un tema prioritario la fusión de dependencias municipales, esto debido a que muchas no cumplen con el funcionamiento adecuado por la falta de recurso, muchas de ellas solo cuentan con dinero para la operatividad del lugar y no para programas, por ello con la fusión de las mismas se pudieran hacer ahorros y crear programas que lleguen a más personas.

“Creo que el tema de las fusiones ya es algo prioritario, luego de dos años que tenemos solicitando que se revise el unir algunas dependencias que cuentan con el recurso mínimo del gasto operativo pero no realmente para desarrollar programas y después de esto también hay dependencias que ameritan un cambio de directores”, expuso.

“Creo que en todas las administraciones ha habido esta rotación y es totalmente normal, no entiendo la fijación del alcalde para estar negado, ha habido directores que públicamente han cometido muchos errores y qué bueno que tengan un jefe que los respalda pero nunca por encima de los ciudadanos ni de bajar la calidad del servicio que se debemos otorgar nosotros como empleados de los ciudadanos”, agregó.

Señaló que hay dependencias que tienen muy pocos resultados y se pudo ver en el informe municipal, “dependencias que no se mencionaron y que no sabemos para qué están, porque en ocasiones no es que el director sea bueno o malo, sino que a veces no tienen ni recurso para hacer cosas ya que solo tienen lo necesario para pagar la renta, la luz y los servicios y muy poco para crear programas que le sirvan a la ciudadanía”.

