Uribe se retracta de llamar delincuentes a muertos en ejecución extrajudicial

Bogotá, 19 may (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe se retractó hoy de llamar “delincuentes” a 19 de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, en una conciliación en la Corte Suprema con las madres de los afectados para detener un proceso en su contra por los delitos de injuria y calumnia.

“Concilio con las madres de Soacha motivado por razones humanitarias”, dijo Uribe en Twitter.

El caso en cuestión se remonta a 2015 cuando el exmandatario publicó en Twitter que los hijos de las “Madres de Soacha” eran “unos delincuentes”.

La organización de derechos humanos “Madres de Soacha” está formada por madres, esposas, hijas y hermanas de al menos 19 personas asesinadas en 2008 por miembros del Ejército Nacional en esa localidad del área metropolitana de Bogotá, quienes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Según medios locales, en la audiencia de hoy Uribe leyó un texto en el que manifestó: “Acepto retractarme del mensaje de Twitter del 25 de Junio de 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República”.

Además, prosiguió, “acepto que este tweet ofende a las ‘Madres de Soacha’ y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché”.

El pasado 6 de mayo Uribe pidió perdón por no asistir a la cita que le había puesto la Corte Suprema de Justicia para realizar la conciliación.

“Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte. En el día ayer, mi abogado llevó un mensaje de conciliación que dice: Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón”, indicó Uribe entonces en un comunicado. EFE