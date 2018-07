Uruguay busca fomentar exportación de servicios de arquitectura e ingeniería

Montevideo, 31 jul (EFE).- El instituto de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI tiene como objetivo ampliar el alcance de sus empresas de arquitectura e ingeniería a nivel internacional, una actividad todavía incipiente pero que en 2016 movió una suma de 48 millones de dólares.

Así lo explicó hoy el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, quien agregó que desde 2013 ha habido un incremento de 15 % en los servicios brindados por los estudios de arquitectura uruguayos en el exterior, por lo que considera fundamental para el país seguir desarrollándose un el sector en el que cuenta con alta calidad y costos competitivos.

“Los servicios globales en general han tenido un desarrollo muy importante en el país, es uno de los sectores más dinámicos de la economía y según nuestros datos más de 3.000 millones de dólares se exportan al año captando mano de obra joven con ciertos niveles de capacitación”, añadió en el marco del primer taller organizado por Uruguay XXI para calificar a arquitectos e ingenieros del país.

El objetivo de la agencia es que logren desarrollar estrategias de internacionalización que permitan sortear las barreras que suponen salir al mercado extranjero.

En ese sentido, el arquitecto uruguayo y vicepresidente del estudio estadounidense Humphreys & Partners Architects, Walter Hughes, dijo a Efe que Uruguay cuenta con ciertas ventajas para exportar a Estados Unidos (EE.UU.), como la poca diferencia horaria con ese país, aunque sostuvo que es “muy difícil” salir al mundo y exportar.

“Están todos tratando de (salir al mundo) y es muy difícil entrar, hay mucha competencia y mucha resistencia la primera vez, pero no me queda duda de que se puede (…) No es un tema de capacidad, capacitados estamos, el problema es vender el servicio y que alguien confíe en ti. Hay mucha competencia pero vale la pena”, valoró Hughes, quien expuso durante el taller su experiencia en el segundo estudio más grande en Uruguay trabajando para EE.UU..

En esa misma línea, el arquitecto Pablo Bobba, uno de los exportadores que asistió al taller, detalló que, a partir de su experiencia trabajando en Latinoamérica, cree que hay “buena receptividad” de la arquitectura uruguaya en la región.

Bobba, cuyo estudio, CLC Diseño y Desarrollo Logístico, desarrolló proyectos para El Salvador, Colombia, Ecuador y Paraguay, destacó que proyectar para otros países le añade valor al trabajo.

“(Proyectar para otros países) enriquece muchísimo en el sentido de que un mismo proyecto realizado para una empresa acá en Uruguay es totalmente diferente en el exterior porque hay distintas leyes y formas de trabajar”, esgrimió el exportador.

“La gran ventaja de exportar y trabajar en el exterior para nosotros es que los vaivenes que tenemos, las subidas y bajadas que tenemos en Uruguay quedan cubiertas con los trabajos en el exterior”, concluyó.

La exposición central del taller “Estrategias para exportar arquitectura e ingeniería” de Uruguay XXI incluyó también un perfil de la oferta y la demanda para ese sector, así como de cuatro estrategias, el outsourcing (tercerización) tradicional, la especialización de nicho, la estandarización de los servicios y las obras de autor. EFE