Uruguay destaca avances y retos en Día Internacional de las Personas Mayores

Montevideo, 1 oct (EFE).- El Gobierno uruguayo destacó hoy en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores los avances que el país ha tenido en sus políticas para garantizar los derechos de ese colectivo, así como la necesidad de ahondar en su sensibilización.

Así lo afirmó durante la presentación de los avances del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez de Uruguay la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien expresó que se trata de un colectivo que ha estado “históricamente rezagado” bajo el prejuicio de que son personas que “ya no tienen nada para hacer o decir”.

“Hay singularidades, complejidades y desafíos en el envejecimiento que cada uno de nosotros desarrolla y plantea, y para la políticas publicas lo importante es saber que no hay una única forma de envejecer, porque no hay una única forma de ser personas”, expresó Arismendi.

“Siempre hay clases sociales que se favorecen y otras que se perjudican (…) Por lo tanto, nosotros, como estamos a favor de la justicia social, luchamos para que todos y todas puedan ejercer los mismos derechos”, añadió.

En ese sentido, la ministra apuntó que si bien Uruguay ya garantiza el acceso al sistema de salud para todas las personas mayores del país, y a su vez fue el primer miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, siempre busca “ir a más”.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del país, Adriana Rovira, puntualizó que es necesario que todos tengan derecho a una vejez “productiva” y “participativa” y que instancias como la de este día apuntan a reflexionar sobre estos aspectos.

“Este día internacional de las personas mayores no solamente es un día más para reflexionar sobre la importancia que tienen en el desarrollo sino de reconocer que no hay desarrollo sin igualdad de derechos; no hay desarrollo que deje a personas y colectivos atrás”, sentenció Rovira.

El segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez de Uruguay 2016-2019, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Consejo Consultivo que nuclea a diversas organizaciones civiles y entes públicos del país, tiene entre sus objetivos garantizar la no discriminación por razones de edad y el derecho a la dignidad en la vejez.

Los avances presentados tras los primeros dos años de su implementación, según un estudio de Inmayores, arrojan que la incorporación de las acciones del plan en entes nacionales se encuentra en desarrollo en un 52,6 % de los casos, en desarrollo avanzado en un 25,7 % y sin desarrollo aparente en un 21,7 %. EFE