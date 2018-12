Uruguay y Argentina coinciden en la necesidad de mejorar acuerdo del Mercosur

Montevideo, 17 dic (EFE).- Los cancilleres de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Argentina, Jorge Faurie, coincidieron hoy en la necesidad de revisar y mejorar el acuerdo que los une en el Mercosur ya que, tras más de 25 años desde su fundación, es buen tiempo “para hacer una pausa y reflexionar”.

En ese sentido, Nin Novoa afirmó que todos los países están dispuestos a sentarse a mirar cómo funciona el Mercosur tras ser cuestionado durante una rueda de prensa sobre recientes declaraciones de algunos de los futuros ministros brasileños, designados por el presidente electo Jair Bolsonaro, que exigieron cambios en el Mercosur.

“Aquellos acontecimientos que vayan sobrevenir una vez que el nuevo Gobierno brasileño asuma, sin duda que serán analizados con la seriedad del caso y como hemos analizado las iniciativas del resto de los países”, destacó tras participar en la LIII Reunión Consejo del Mercado Común del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por su parte, Faurie resaltó a la prensa que tras “casi 30 años de relacionamiento de Mercosur” no se puede más “pasar por alto todo lo que el mundo cambió”.

“Cuando empezamos con el Mercosur no teníamos el dinamismo del Asia Pacífico, la cadena de valor, no vivíamos en una economía que tiene una preponderancia del factor de los nuevos cambios tecnológicos. No podemos quedarnos sentados como en 1991, en el 2020”, sostuvo Faurie.

El canciller argentino también explicó que para los países de la región es importante tener una buena relación con Brasil, ya que es “el más grande actor” del continente suramericano.

“El Mercosur, como todo proceso de integración en un espacio regional donde vivimos los cuatro países, es un hecho que siempre va a ser prioritario porque estamos viviendo en la misma casa común que es la geografía que nosotros tenemos”, añadió.

También subrayó que el canciller de Brasil, Aloysio Nunes, ha sido “totalmente claro” sobre la valoración positiva de su país y del nuevo Gobierno -que tendrá inicio a partir del próximo 1 de enero- con relación a la “significación que tiene el Mercosur”.

Durante la rueda de prensa, Nunes recordó que, según Bolsonaro, “el Mercosur es una prioridad para Brasil”.

La LIII Reunión del Consejo del Mercado Común del bloque suramericano que se llevó a cabo este lunes contó con la participación de los cancilleres de Argentina, Brasil y Uruguay; y del vicecanciller de Paraguay, Bernardino Hugo Saguier.

Tambiés estuvieron presentes los siete ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Asociados del bloque, Bolivia -que se encuentra en proceso de adhesión-, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam.

Este martes, tras la llegada a la sede del Mercosur en Montevideo de los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri; de Brasil, Michel Temer; de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, se dará inicio la cumbre de presidentes del Mercosur y Estados asociados.

Por último, habrá una ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de Uruguay a Argentina -que se encargará de esta nueva función durante seis meses.

Pese a ser Estado Parte del Mercosur, Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de miembro, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el bloque. EFE