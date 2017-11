Usos y costumbres sexuales inciden en prevalencia de VIH-sida en México

Por Mariangel Calderón

México, 27 Nov (Notimex) .- Las costumbres locales y las prácticas sociales de sexualidad continúan como una de las barreras que limitan a las personas para acceder a una salud sexual y reproductiva, aseguró la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, Patricia Uribe.

Durante las jornadas de reflexión sobre el VIH-sida en México, que iniciaron este lunes y concluyen en próximo viernes 1 de diciembre, Uribe destacó la necesidad de generar políticas públicas vinculadas, no sólo entre instituciones, sino con la academia y asociaciones civiles, así como visibilizar a los grupos poblacionales de mayor exposición y ofrecer una atención integral.

Durante el encuentro, que busca debatir y generar soluciones a problemáticas en el tema del VIH-sida, expuso que existen diferentes propuestas de políticas, las cuales deben estar estar sustentadas en pilares técnicos, éticos y políticos, y que tomen como base la información existente y evidencias científicas, aunado al reconocimiento cultural de los mexicanos.

Explicó que existen retos para la implementación de políticas públicas vinculadas a la sexualidad, en las que a diferencia de otros temas existen influencias de ideologías o prejuicios morales, además de la inexistencia de estudios referentes al comportamiento sexual de la población.

Demandó mayor participación de cuerpos académicos, la promoción de alianzas entre instituciones de salud pública y cambiar la cultura institucional para la atención y prevención de nuevos contagios.

“La cultura de las instituciones de salud no está basada en los derechos de la diversidad sexual, es una cultura vertical que debemos cambiar, no ponemos en el centro a las personas y sus derechos, y eso se tiene que cambiar (…) hay que cambiar la cultura”, dijo Uribe.

“En el VIH hemos pasado de una sobrevida de dos años a una de 55 años en promedio, hay paradigmas distintos”, y los sistemas de salud han demostrado que en 91 por ciento de los casos, la atención es ambulatoria, lo que refleja avances importantes, señaló.

Detalló que se ha puesto en marcha la atención diferenciada de los pacientes, en la que se consideran sus necesidades específicas, lo que se suma al servicio continua para quienes tienen este padecimiento y que se atiendan las comorbilidades con calidad.

El presidente de Condomovil, Polo Gómez, explicó a Notimex que la idea de realizar labores de prevención contra el VIH y otros padecimientos de salud sexual, comenzó hace 20 años con la atención primordial en los jóvenes, debido a que se notó un aumento en la incidencia de infecciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Ante la percepción de que los jóvenes no se cuidaban de una infección por este virus, recordó que adaptó su Volkswagen para llevar insumos de salud y fomentar la promoción. “Afortunadamente, el Condomovil pasó de ser un proyecto de índole citadino a un proyecto internacional, ha sido replicado en Venezuela, Argentina, Perú, Cuba y en México, la Secretaría de Salud federal lo replicó bajo el nombre de Prevenmovil”, detalló Gómez.

Polo tiene VIH desde hace 25 años y al saberse portador buscó la manera de luchar para reducir la incidencia de infecciones, por lo que hizo adaptaciones en su Volskwagen para llevar insumos de salud a diversas partes del país, en 2002 ganó una beca de comunidades saludables de la Secretaría de Salud, con lo que adquirió una nueva unidad.

Hace cuatro años, dicha unidad sufrió un accidente en Chiapas, por lo que una institución global dedicada a la prevención de esta enfermedad dotó a Polo de un vehículo prestado, en la actualidad la organización ya tiene una camioneta propia que le permite continuar con la labor que comenzó hace 20 años.

Explicó que proyectos como este necesitan una mayor exposición y apoyo por parte de las autoridades, en específico, para organizaciones civiles que trabajan por la reducción de este tipo de programas y que por lo general no cuentan con apoyos.

A 20 años, ya existen avances, refirió, sin embargo, por aquellos días era complicado repartir condones en la calle y pese a que en la actualidad son bien recibidos, se requieren campañas intensivas para promover el uso del condón, así como hablar abiertamente de salud sexual.

“Sociedad civil tiene condones, Censida nos da condones, el programa de VIH nos da condones, pero no es suficiente, porque los jóvenes no se creen vulnerables y siguen teniendo sexo desprotegido. Sabemos que bajo la influencia de sustancias como las drogas y el alcohol es fácil que pierdan consciencia de sus cinco sentidos y por ahí nos están surgiendo nuevos casos”.

Añadió que a dos décadas del Condomovil, continúa la incidencia de infecciones de este virus y aún cuando la población mayormente afectada sigue siendo en hombres homosexuales, personas que se dedican al trabajo sexual y transgénero, existen poblaciones vulnerables como las mujeres, quienes por estereotipos culturales siguen sin exigir el uso del condón a sus parejas.

“Hay mucho que hacer, no nada más es el 1 de diciembre, el Día de Respuesta al VIH debería ser diario, deberíamos apostarle a que hubiera campañas en todos los medios de comunicación, en televisión sería prioritario, porque todo el mundo ve tele, pero no está pasando”.

En ese sentido, subrayó la importancia de que trabajen las autoridades, y pidió que las instituciones de salud y educativas laboren de manera coordinada para dotar a las personas de información sobre el VIH, además de ser solidarios con quienes lo padecen, ya que de lo que se trata, dijo, es fomentar la salud, no sólo para quienes son portadores, sino de manera general.

Explicó que las tendencias de infección no se han modificado debido a que existe la creencia de que “a mi no me puede pasar”; sin embargo, existe la necesidad de hablar y educar abiertamente sobre salud sexual y reproductiva, puesto que se sabe que las mayores tasas de infección son por tener relaciones sexuales sin protección.

Indicó que la prevalencia de infección en neonatos, o por transfusión sanguínea se ha reducido, lo que evidencia que los contagios, en su mayoría, son por vía sexual, ello, aunado a información escueta sobre este tema, no sólo en las escuelas sino en las familias, lo que provoca que los jóvenes tengan información errónea.

Usos y costumbres sexuales inciden en prevalencia de VIH-sida en México Las jornadas de reflexión, que se llevarán a cabo en el marco de la conmemoración de las dos décadas de trabajo de Condomóvil, se celebrarán en el Templo de Corpus Christi, frente al Hemiciclo a Juárez y en el Club de Periodistas en la Ciudad de México.

Dichos trabajos contarán con la participación del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Salud Pública, Aids Health Care Foundation México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, así como Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones.

