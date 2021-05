Usuarios de transporte no quieren usar cubrebocas

*Lo ven innecesario al estar la entidad en semáforo verde

Por: David Favela

El dirigente del Sindicato de la Alianza, Raúl Medina Samaniego, manifestó que ante el cambio a semáforo epidemiológico verde los usuarios de transporte público se niegan a portar su cubrebocas, a pesar de que sigue siendo obligatorio, esto ha ocasionado temor en los choferes, quienes les solicitan que lo porten de manera correcta, ya que es una barrera de protección para todos.

“Como ya es semáforo verde quieren andar sin cubrebocas, pero nosotros seguimos manteniendo nuestra postura de que deben traerlo para abordar las unidades, al interior de las unidades no solamente va una persona, sino que hay más y tenemos que respetar la salud de los demás, aún no ha habido un percance, al comentarles los choferes simplemente dicen que como el semáforo se encuentra en verde pueden hacerlo”, relató.

Aseguró que mantienen las medidas sanitarias en todas las unidades, mismas que son desinfectadas de manera constante para garantizar la salud de quienes las utilizan para transportarse, aunado a esto respetan los aforos debido a que han incrementado las unidades en cada ruta.

“Estamos tratando de que haya menos pasajeros incrementando más unidades a las rutas, porque si estamos tratando de que se protejan con las medidas de sanidad también tenemos que buscar que no sea tanta la gente que se suba; en algunas rutas aumentamos alrededor de 4 unidades alternadas para que en las horas pico no se sature, pero lamentablemente la gente es la que quiere subirse al mismo tiempo”, señaló.

Para finalizar externó que continuarán con los protocolos, no obstante, resaltó que no se podrán cumplir al 100 por ciento mientras los ciudadanos no respeten las medidas sanitarias.