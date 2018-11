Va Aispuro por 30 mmdp para Presupuesto 2019

Se contemplan 10 mil millones para infraestructura en la entidad

Por: Martha Medina

El Gobierno del Estado presentó un proyecto presupuestal ante los diputados federales por poco mas de 30 mil millones de pesos para el 2019, en el que se proponen 10 mil millones para infraestructura en la entidad, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, quien también se refirió a las declaraciones del senador Salgado Macedonio, las cuales consideró que están fuera de contexto y no le ayudan a Andrés Manuel López Obrador, con quien se espera tener un diálogo respetuoso.

Al referirse a la reunión que sostuvo con diputados federales, el mandatario estatal expresó un reconocimiento a las 4 legisladoras y el legislador por Durango, quienes estuvieron presentes con un compromiso muy claro de apoyar al estado, con la confianza de que lucharán para lograr un mayor presupuesto para el año entrante.

Manifestó que no solo se reunió con diputados de Morena, que son mayoría en la Cámara de Diputados, sino también con los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, para trabajar en ese ánimo para lograr que la entidad pueda tener mayores recursos.

Luego de señalar que se busca obtener lo necesario para que Durango avance sobre todo en el tema de infraestructura, en obras que son fundamentales para que tenga mayor competitividad, por lo cual se presentó una propuesta de cerca de 10 mil millones de pesos para obras en este renglón, mientras que de manera general la aspiración es rebasar los 30 mil millones de pesos para el 2019 y superar los 27 mil millones que se autorizaron para este ejercicio.

Puntualizó que se trata de la propuesta que se puso sobre la mesa, aunque reconoció que cuando se ven los números puede suceder que no haya el dinero que todos requieren, aunque confió en que Durango reciba un trato mejor, especialmente porque en los últimos tiempos es la entidad que ha tenido menor crecimiento en cuanto a presupuesto federal, por lo cual se espera que al ver tales circunstancias y viendo el perfil de quien será el nuevo presidente, el licenciado López Obrador, se habrán de atender las necesidades que se tienen de muchos años.

Por lo que se refiere a las declaraciones del senador Félix Salgado Macedonio, quien se pronunció por desaparecer los poderes en aquellos estados donde se incurra en desacato a la figura de los coordinadores, el gobernador puntualizó que se encuentran totalmente fuera de contexto y que poco le ayudan a Andres Manuel Lopez Obrador, aunque puntualizó que se tiene confianza en que habrá un diálogo respetuoso y se tendrá colaboración con su gobierno, como pues así lo ha manifestado.

“Confío en su palabra y en Durango estamos listos para trabajar con su gobierno, pues creo que la sociedad quiere que le demos respuestas y para ello necesitamos sumar esfuerzos”, dijo el gobernador Aispuro Torres, al puntualizar que en tiempos en los cuales los recursos públicos son muy limitados, no hay lugar para que cada quien haga las cosas por su lado, pues en esas circunstancias quienes perderían serían los ciudadanos.

Manifestó que los gobernadores no caerán en ese juego con tal amenaza, que se mantendrá diálogo en lo político con el presidente Andres Manuel López Obrador y con la Secretaría de Gobernación, pues no se buscará ninguna otra interlocución, además de que cualquier situación que afecte los intereses de las entidades, de los ayuntamientos, se platicará y se buscará resolverlos, pues recordó que para eso fueron electos los gobernadores, para resolver problemas y no para crearlos.