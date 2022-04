Va duranguense por dirigencia del SNTIA

Rubén Ballesteros busca mejorar condiciones de trabajadores aeroportuarios

Rubén Ballesteros Ortiz es un duranguense que participará en la contienda por la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria (SNTIA); actualmente cuenta con el apoyo de agremiados de distintas partes de la República, incluso varios no sindicalizados.

Sin embargo, su contrincante y actual dirigente sindical, Rogelio Espino Hernández, quien lleva más de 30 años en el cargo, ha despedido a casi 20 allegados a Rubén de manera injustificada, asegurándoles que, de continuar apoyándolo, tendrán consecuencias incluso en sus liquidaciones.

Ante esto, el duranguense denunció que a él mismo le ha hecho llamadas este líder sindical, amenazándolo que si continúa con su candidatura tendrá represalias; “ya son amenazas fuertes contra mí y mi familia. Quiero decirle que no me da miedo y le pido a mis compañeros no se dejen asustar”; dijo.

Acusó además a la actual dirigencia de promover la confusión entre los 3 mil 862 agremiados, al asegurar que el 11 de mayo se tendrán los resultados de la elección, cuando no han emitido la convocatoria; “están siendo omisos hasta en ese aspecto. Llaman a las personas buscando intimidarlos”.

Ballesteros Ortiz agregó que se agotarán todos los medios legales para evitar que estos actos queden impunes y perpetúen al actual líder sindical en su puesto, que al parecer busca dejar a un familiar suyo en el cargo a su salida, violando con ello todos los estatutos establecidos por el SNTIA.

