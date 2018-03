Vaca y toro están dando un alegre paseo vespertino por avenida Cuauhtémoc

(Actualización)

Vaca y toro habían escapado de los corrales de la Unión Ganadera, por la salida a Parral; ya están bajo control

Ya tenemos más información sobre los animalitos que se decidieron dar un “rol” por el primer cuadro de la ciudad. Escaparon de los corrales de la Unión Ganadera Regional ubicados a la salida a Parral.

Esto es, que para cuando llegaron a Cuautémoc ya llevaban la milla recorrida.

No obstante, lo importante es que el ganado vacuno está ya bajo el control de la policía ganadera y de rescatistas de Protección Civil del Municipio, que al parecer van a subirlos a una traila para regresarlas a sus corrales.

(Primera Entrega)

Unas vacas se salieron del corral, se bajaron de la traila o del vehículo que las llevaban, y corren alegremente por la avenida Cuauhtémoc, causando la zozobra y el azoro de más de cuatro.

Hace unos minutos aparecieron dos animales por el cruce de Cuauhtémoc y Gómez Palacio, y no obstante la elevada presencia de automóviles en el rumbo, empezaron a correr hacia el sur, con riesgo de llevarse entre las patas lo que encuentren.

La inesprada presencia de los cuadrúpedos ha asustado a todos, pues pareciera que van por ellos, pero hasta el momento no se ha lamentado nada gracias a la presencia de bomberos de Protección Civil del Municipio que ahí van cuidando al ganado para que no les pase nada y no le hagan nada a nadie.

Es inédito que de pronto uno se tope dos animales de casi quinientos kilos en los dorsales, y más por la avenida Cuauhtémoc, de ahí los temores de toda la gente que pasa cerca.

La cosa es que ya están atendiendo la emergencia policías municipales y bomberos de Protección Civil, de modo que no debe pasar más, aunque los animales ya se separaron sin pensarlo y mientras uno anda cerca de 20 de Noviembre, el otro, al parecer el toro, se rezagó y va pasando por la Escuela de Enfermería.