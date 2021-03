Vacunación completamente fallida: Daniela Soto

La regidora Daniela Soto Hernández señaló que la estrategia de vacunación ha fallado hasta en el tema electoral, ya que ni en los poblados o lugares electoralmente redituables para Morena se ha podido avanzar, ya que tampoco hay dosis disponibles para ellos.

“Vemos una estrategia de vacunación fallida por completo, donde hasta si el tema era electoral yo creo que tampoco funcionó, si se quería dar prioridad o atender ciertos espacios donde electoralmente ellos lo sintieran redituable, independientemente de la situación de salud de ese espacio”, manifestó.

“Creo que ahora ya en local hay una pésima estrategia porque el ciudadano no ve que avance, no sabe ni cuándo le pueda llegar, he escuchado con tristeza a muchos adultos mayores decir que para qué se registran si esto nunca va a llegar, es decir, el desencanto y la desilusión de que en algún momento la esperanza de vacunarse esté en sus vidas pues ya la ven muy lejos porque se ha fallado en el tema de esta estrategia, del cómo hasta regionalizar la propia vacunación y además de eso la cantidad”, agregó.

Indicó que si para los médicos recibir la segunda dosis fue complicada, fue tardada y no se hizo cuando se debía, para el ciudadano será todavía más difícil porque no se ha cumplido con los tiempos, no se ha cumplido con lo que en las mañanas se anuncia con bombo y platillo, no se lleva a la realidad “y si esto era electoral pues ya ni en lo electoral les funcionó”.

Para finalizar la regidora señaló que los gobiernos tanto estatal y municipal deben revisar los presupuestos que no se podrán ejercer, para de ahí poder obtener dinero y que se compre la vacuna, ya que el Gobierno Federal no ha sido capaz de responder a la demanda ciudadana.

