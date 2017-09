Valenzuela dice que literatura de A.Latina ya no despierta interés mundial

Jeimmy Paola Sierra

Medellín (Colombia), 15 sep (EFE).- La escritora argentina Luisa Valenzuela aseguró en una entrevista con Efe que la literatura latinoamericana no está despertando un interés mundial, pese a verse “fuerte” con la aparición de mujeres jóvenes que están diciendo “verdades muy profundas” sobre la región.

Valenzuela, autora de más de 30 libros y reciente ganadora del Premio León de Greiff, entregado en Colombia al mérito literario, recordó que en América Latina la narrativa siempre tuvo un momento “muy esplendoroso”, pero en los últimos años ha perdido protagonismo.

“Estamos produciendo una literatura fuerte e interesante, pero es extraño que no haya un interés mundial por la literatura latinoamericana, como lo hubo alguna vez”, declaró a Efe la escritora, de 78 años, que se encuentra en Medellín participando en la XI Fiesta del Libro y la Cultura.

La autora de “El gato eficaz” y “La Travesía”, que ha sido identificada por su obra “sincera y contestataria”, recalcó que la región experimenta un proceso interesante con muchos jóvenes escribiendo “cosas muy fuertes”.

“Tantas mujeres jóvenes están diciendo verdades muy profundas en nuestra Latinoamérica; este, sin duda, es un momento muy especial”, apostilló la novelista.

Entre ese grupo destacó la labor que vienen realizando su colegas argentinas Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez y Selva Almada.

También ponderó el “trabajo admirable” de escritoras y periodistas como la mexicana Lydia Cacho, que “se mete con mucha valentía” en temas “muy escabrosos”, como la violencia y la pornografía infantil.

Ese tipo de talentos que emergen, de alguna forma, le han servido para mantener el interés en las letras después de 50 años de carrera, que inició con la publicación de su novela “Hay que sonreír” en 1966.

“Había pensado en dejarlo. Me digo ‘ya he escrito demasiados libros y nadie puede tenerlos todos’, pero siempre hay algo más que me interpela y quiero explorar”, confesó la argentina.

Indicó que mantiene en la actualidad un deseo de “incursionar” en cosas que no conoce para “verlas desde otro lugar a través de la escritura”.

“Estaba yendo y viniendo de ferias, dando conferencias y recibiendo doctorados Honoris Causa. Creía que mi vida se limitaba a eso. Y de golpe empecé a ver una tercera parte de unas novelas que estuve trabajando sobre un personaje muy oscuro de la historia argentina, José López Rega”, relató.

Así, empezó a adentrarse en una nueva construcción para publicar en un futuro una trilogía sobre el mal, un tema “muy candente hoy en día”.

Como escribir es su forma de entender al mundo, entre novelas, cuentos, microrrelatos y ensayos, continuará también con su “campaña unipersonal” contra la posverdad, esa “mentira emotiva” que pretenden moldear la opinión pública, pero que coincide con “los hechos que uno ve”. EFE