Valverde: “Estamos contentos, hubo mucha dificultad y remontamos”

Tánger (Marruecos), 12 ago (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo sentirse “contento” con la victoria de su equipo en la Supercopa contra el Sevilla, equipo al que calificó de “un gran rival”.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Valverde recordó que la final supuso “mucha dificultad” para su equipo, ya que “nos vimos perdiendo muy pronto y tuvimos que remontar”, pero también dijo que “al avanzar el partido fuimos creciendo”.

Calificó el encuentro como “un partido bonito, en el que “también ellos tuvieron sus opciones” y además supieron “defender muy bien”.

Preguntado en varias ocasiones por Dembelé, no ahorró elogios hacia el jugador francés: “Tenemos muchas esperanzas puestas en él, nos puede ayudar muchísimo. Ha participado en el trabajo defensivo y ha hecho un golazo”, relató, antes de precisar que “fue mejor conforme avanzaba el partido”.

Con respecto a si el club busca todavía un fichaje que pueda cubrir el hueco de Andrés Iniesta, lo descartó: “A un jugador como Iniesta no lo encontraremos ya nunca: solo hay uno, y está en Japón. Ahora no estoy pensando en fichajes, me centro en mi plantilla y en el próximo partido”, remachó.

Por último, también se refirió a la afición azulgrana de Marruecos, muy presente en el estadio: “Nos dio buena sensación, la gente ha estado con nosotros. Ha sido un placer venir aquí”, concluyó. EFE