Valverde: “Ya sabíamos que la polémica no se iba a terminar con el VAR”

Barcelona, 23 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, opinó, tras el empate ante el Girona (2-2), que la expulsión de Clement Lenglet, que el arbitro decidió recurriendo al videoarbitraje, demuestra que “la polémica” no se va a terminar con la llegada del VAR.

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, el técnico del primer equipo azulgrana criticó la decisión del colegiado, si bien puntualizó que lo que condicionó el encuentro fueron los dos goles, obra de Stuani, que su equipo recibió en apenas diez minutos.

“Lo teníamos todo controlado. Quedarte con diez te condiciona. Más que la expulsión, fueron los gol que nos marcaron antes del primer tiempo y tras el descanso. Hemos pasado en diez minutos de ir ganando a ir perdiendo 1-2”, aseguró.

Sobre la expulsión de Lenglet en el minuto 35, Valverde explicó cómo vivió la decisión del colegiado: “En el campo pensaba que iba a consultar el VAR para valorar la entrada que le había hecho Pere Pons a Lenglet. Lo he visto en la televisión y me resulta difícil considerar eso una agresión. Es una situación extraña porque es un encontronazo en el que el codo choca con él. He visto a Pere Pons disculparse a Lenglet. Para mí no es expulsión”.

En este sentido, Valverde consideró que el videoarbitraje tiene sus “claroscuros” actualmente. “Ya sabíamos que la polémica no se iba a terminar con el VAR. La polémica seguirá”, apuntó.

Más allá de las cuestiones arbitrales, Valverde elogió el buen partido de sus jugadores, a pesar de jugar en inferioridad, y consideró que su equipo mereció el gol de la victoria.

“Hemos llevado el peso del partido igualmente. El equipo ha empujado, se ha comprometido, el público nos ha empujado. Nos faltaba ajustar alguna jugada, pero estábamos en el camino de ganar. El equipo ha tenido una gran actitud. La pega es que no sumamos los tres puntos”, lamentó.

Por último, el entrenador del Barcelona admitió que cuando su equipo no gana “siempre tiene la sensación de dejarse puntos”, si bien consideró que partidos como el de este domingo siempre pueden pasar a lo largo de la temporada. “Esto es muy largo, pero hoy he visto muchas cosas positivas del equipo”, zanjó. EFE