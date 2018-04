Valverde:”Alaphilippe es muy bueno, le tocaba ganar”

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) no pudo ganar su sexta Flecha Valona y reconoció que el francés Julian Alaphilippe, que se estrenó en el historial, “es muy buen corredor y ya le tocaba ganar” después de dos segundos puestos.

“Estoy contento con el segundo puesto, de nuevo en el podio. Esta vez no pude ganar, no siempre se puede, además Alaphilippe es muy buen corredor y después de dos segundos puestos ya le tocaba ganar”, dijo Valverde en la meta de Huy.

Valverde, de 38 años y ganador de las cuatro últimas ediciones y en 2006 de la clásica valona, no consideró una decepción el hecho de no haber logrado el sexto título.

“Ni mucho menos es una decepción. Si hubiera vuelto a ganar otra vez iba a parecer una cosa fácil, pero no es así. He sido segundo y he vuelto a estar ahí peleando por la victoria, eso es lo importante”.

El “Bala” se refirió a la prueba de hoy como “una carrera dura en la que ha hecho calor y con un nuevo recorrido más selectivo”

” Se formó una escapada grande con Nibali y el final se complicó. Al final pudimos llegar a disputar pero Alaphilippe ha estado muy fuerte y ha ganado bien”. EFE