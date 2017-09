Valverde:”¿Si Messi y Suárez son intocables en las rotaciones? Ya lo veremos”

Barcelona (España), 15 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no desveló si hará rotaciones en el duelo de mañana en Getafe y, a la pregunta de si Leo Messi y Luis Suárez entrarán en las mismas, respondió que se verá con el paso de los partidos.

“¿Si son intocables? Ya lo veremos. Al final, con las rotaciones, con los cambios, de lo que se trata es de ganar”, recordó Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en Getafe (16.15).

Tampoco quiso desvelar si en el caso de que se produzcan rotaciones con estos jugadores serán consensuadas con ellos. “Ya lo veremos, entiendo vuestro interés, pero al final la decisión siempre es del entrenador”, comentó.

El técnico recordó que el grupo no se compone únicamente de los once que juegan en el equipo titular. “Ya veremos si es el momento o no. Cuando vienen las jornadas tan cercanas, algunos cambios pueden haber”, insistió.

Y en cuanto a si debido al gran estado de forma de su línea medular (Busquets, Iniesta, Rakitic) dificulta dejarlos en el banquillo, Valverde dijo que al contrario.

“El hecho de que estén bien facilita las cosas, no dificulta nada. El fútbol es cambiante y vamos a intentar extender ese estado de forma para continuar ganando en los próximos días, pero si tiene que haber algún cambio, lo habrá”, comentó.

En cuanto al último fichaje, Ousmane Dembélé, Valverde aseguró que lo ve “cada día mejor”, recalcó que es un jugador joven al que hay que darle tiempo y que espera que se integre en el equipo.

“Yo lo veo bien. Lo que está claro es que tiene que meterse dentro de una idea de juego que es diferente a la que tenía en el Dortmund y habituarse a sus nuevos compañeros”, dijo.

Sobre el Real Madrid, después de los dos empates cedidos y de que la diferencia entre ambos equipos sea de cuatro puntos en la Liga, Valverde señaló que no le importa demasiado y menos en estos momentos de campeonato lo que hagan el resto de equipos.

“Nos interesa consolidar nuestro juego para conseguir puntos. Mirar hacia atrás con solo tres jornadas es demasiado pronto. Preferimos fijarnos en lo que nosotros podemos incidir, en nuestro partido, más que en el resto”, ha destacó.

En cuanto al Getafe, resaltó que es un equipo que defiende bien, agresivo en defensa y que es especialmente peligroso en la estrategia.

“Es una buena prueba en una semana en la que nos jugamos nueve puntos (Getafe, Eibar, Girona). Esperamos un partido complicado”, dijo Valverde, y agregó que “el partido de mañana está por escribir” y que espera que el técnico del Getafe, José Bordalás, plantee un partido a la contra.

Preguntado sobre las diferencias entre su fútbol y el de Luis Enrique, Valverde ha dicho que es “prontísimo” para hacer comparaciones: “Cada entrenador tiene su manera de hacer las cosas y aún hay poco bagaje para hacer una valoración”. EFE