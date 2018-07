¡Vamos a la feria de todos!

Se respetan los costos para beneficio de las familias, se presentan artistas de talla internacional, y aun así, se obtienen ganancias de 6 millones de pesos en 2017.

Festejar un aniversario más de vida siempre es motivo de júbilo, con mayor razón si se trata de celebrar en todo un estado. La Feria Nacional de Durango (FENADU) se ha ido convirtiendo en la favorita no solo de los duranguenses sino de mucha gente que nos visita de otras entidades.

En particular la FENADU 2017 y ahora la FENADU 2018 han tenido un toque especial: la espectacularidad de los artistas de primer nivel que participan –como fue Ricky Martin y este año Enrique Iglesias-, pero también el ahorro a la economía de las familias, al no incrementar los costos y por el contrario, ofrecer promociones adicionales como la rifa diaria de un automóvil. Y lo mejor, con ganancias que antes no se tenían, y que llegaron a los 6 millones de pesos en 2017.

Ha sido interés del gobernador José Rosas Aispuro Torres, que la Feria Nacional de Durango vaya más allá de la diversión, y por eso que se ha dado lo anterior.

La FENADU 2018, que se llevará a cabo del 13 de julio al 5 de agosto, ofrecerá nuevamente los mejores espectáculos, para todos los gustos y todos los integrantes de las familias, además de resultar atractivo para la región.

Más de 50 hectáreas de terreno se llenarán de eventos artísticos, culturales, deportivos, exposiciones, concursos de mascotas, artesanías, gastronomía y más actividades que serán parte de celebración anual. La entrada para niños, personas de la tercera edad y discapacitados será gratuita y nuevamente cada día se rifará un automóvil, con los boletos que los visitantes coloquen en las urnas.

La FENADU 2018 seguirá ofreciendo este incentivo y continuará con espectáculos de primer nivel, pero sobre todo, fortalecerá el beneficio social hacia todos los sectores de la población. Es por ello que ofrece un 30 por ciento de sus espacios laborales a personas con alguna discapacidad.

En los juegos mecánicos se contará los 24 días de feria con un 30 por ciento de descuento y transporte gratuito desde diferentes puntos de la ciudad para que más familias tengan la oportunidad de disfrutar de esta fiesta de todos los duranguenses.

El estado tendrá una feria que se transforma a los nuevos tiempos; que contribuye a una mejor calidad de vida, reactiva el comercio local, genera empleos y derrama económica, ofrece espacios de diversión de primer nivel y compite con ferias nacional de gran tradición.

En la Feria de Todos habrá eventos deportivos importantes como la Carrera Nocturna Canaco-Fenadu 10 k, Zumba Fittnes con instructores Internacionales, Alakran bike, Artes Marciales Mixtas y Lucha Libre Profesional.

Para quienes quieran aprender y cultivarse de las tradiciones se tendrán actividades culturales como el jardín de las Artesanías, Temazcal, Museo de arte plástico El Álamo, un concurso de Danza, Festival Nacional del Mezcal, domingo de perros, cabalgata, lienzo charro y un atractivo diferente para los reyes de la casa un circo de nieve.

La feria del 2017 y 2018, se caracteriza por ser de calidad, con artistas de talla internacional y un amplio repertorio de cantantes nacionales para todos los gustos de los duranguenses.

Una feria diferente, pero que no pierde las tradiciones de Durango, con atractivos modernos y grandes sorpresas, como lo es la rifa de los 24 automóviles, que cambia la vida de quienes resultan premiados, una sana convivencia para las familias, mucha diversión para niños y adultos y mantiene sus precios accesibles para que todas las familias tengan la oportunidad de ir y disfrutar de cada uno de los llamativos festejos.

Las autoridades de Durango están trabajando en la promoción de la feria en otros estados como Monterrey, Tijuana, Coahuila, Ciudad de México y Sinaloa, invitándolos a visitar y conocer la FENADU 2018, asimismo podrán aprovechar para asistir a algún concierto del artista que más les guste, esto representa atraer el turismo y con ello una gran derrama económica para la entidad.