Van diputados por más presupuesto para Durango

Diputados del PRI, PAN y PRD se unen “por el interés superior de Durango”.

Cero apoyos para el desarrollo del estado.

El proyecto de Presupuesto Federal para Durango, enviado por el gobierno de Morena,

no contempla un solo peso para el desarrollo de Durango, señaló el líder parlamentario,

Ricardo López Pescador, al anunciar junto con los coordinadores de los diputados del

PAN, Joel Corral y PRD, David Ramos, que solicitarán a los legisladores federales

autorizar partidas que apoyen el progreso de los duranguenses.

“Lo que nos une a los tres partidos y a sus diputados es el interés superior de Durango”,

expresó López Pescador, al manifestar inconformidad y desacuerdo con el Presupuesto

enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su ratificación, “porque da

la espalda a Durango, y se vuelca a favor de estados del sur del país”.

En rueda de prensa a la que asistieron los integrantes de los grupos parlamentarios del

PRI, PAN y PRD, López Pescador precisó que en el presente año se dio a Durango un

presupuesto de 29 mil 600 millones de pesos y, el 2022, la propuesta es de 30 mil 900

millones de pesos; sin embargo, ese aparente incremento desaparece con el 6% de

inflación que se estima habrá de registrar el 2021.

En el presupuesto 2022, No hay nada para Durango; coincidieron los coordinadores

parlamentarios de las tras bancadas. “No hay un solo peso para proyectos de

infraestructura, ni para programas que generen desarrollo”.

Por lo tanto, agregó López Pescador, a Durango lo siguen tratando mal. “Nosotros

vemos que el rumbo en materia presupuestal, el gobierno federal concentra el 85 por

ciento de los recursos; lo más peligroso, es que se concentra en una sola persona, y el

control del dinero tendrá, por ende, un uso discrecional.

Recordó que el Fondo Minero, que de 2014 a 2017 registró una derrama de 100

millones de pesos en beneficio de 16 municipios y 43 localidades de Durango, “se

encuentra extraviado desde hace tres años, como extraviada está la voluntad del

gobierno de Morena con Durango”.

Exigimos un trato igualitario y equitativo en la distribución del gasto educativo:

“Durango destina 56 pesos de cada 100 que recibe de sus participaciones. Mientras que

el promedio que manejan el resto de las entidades es un 32. Y hay otros casos, como en

de la CDMX, que no gastan un solo peso en ese rubro, Si de veras quieren ayudar a

Durango, si de veras tienen un compromiso con durango, real auténtico y medible, sería

revisar el gasto educativo. No han querido hacerlo porque no hay voluntad”, enfatizó.

Para reforzar lo anterior, el diputado panista Joel Corral, apuntó la desaparición de

todos los fondos que destinaban recursos en apoyo del campo. Para el 2022 el proyecto

de Presupuesto no incluye partidas financieras que coadyuven a mitigar la crisis que

sufren los productores rurales.

Por su parte, David Ramos Zepeda del PRD, llamó la atención por el deterioro de los

caminos alimentadores y carreteras interestatales y la falta de recursos para repararlas.

Y lo peor es que el proyecto de Presupuesto Federal no contempla un solo peso para

este rubro.

Los diputados locales acudirán al Congreso de la Unión para sostener reuniones de

trabajo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y con los coordinadores

parlamentarios de los diferentes partidos, a quienes expondrán la necesidad de que

Durango reciba recursos para obras de infraestructura.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp