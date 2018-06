Van Marwijk: “El VAR y un gol con mucha suerte impidió que empatáramos”

Kazán (Rusia), 16 jun (EFE).- El holandés Bert van Marwijk, seleccionador de Australia, lamentó este sábado que “el VAR y un gol con mucha suerte” impidieran que los ‘Socceroos’ se llevaran un empate en su debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018 contra Francia (2-1).

Australia se inclinó en el Kazán Arena ante los ‘Bleus’ en un encuentro muy competido, que cayó del lado francés merced a un penalti otorgado por el asistente arbitral de vídeo (VAR) y a un tanto que adjudicó la tecnología de línea de gol a falta de 10 minutos para el final después de un disparo de Paul Pogba que tocó en el defensa Aziz Behich.

“Hubo momentos en los que Francia no sabía qué hacer. Se llevaron la victoria con un penalti que no se puede discutir, otorgado por el VAR, y con un gol con mucha suerte. Me voy decepcionado, como es normal, pero tengo que felicitar a mis jugadores. Jugamos en un 95 % como queríamos hacerlo y hoy merecimos el empate”, declaró Van Marwijk en la rueda de prensa posterior al choque.

“No sólo este partido me da confianza; son las cuatro semanas que llevamos trabajando. La gente que esperaba que perdiéramos 5-0 verán ahora que éste es un equipo diferente. Demostramos valentía y demostramos que podemos ser nosotros mismos”, añadió el seleccionador holandés.

Preguntado por la actuación del árbitro y sobre el VAR, el holandés dijo que vio a un colegiado “que no sabía muy bien lo que tenía que hacer” después de que el asistente arbitral de vídeo entrara en acción.

“Todavía no he visto esa acción en televisión. Desde donde yo estaba no pude verlo muy bien; pensé que no era penalti. No puedo culpar a Risdon (cometió la pena máxima sobre Griezmann); lo hizo muy bien y estoy contento con su trabajo”, añadió.

“Esperaba que por una vez hubiera un árbitro honesto. Lo vi ahí y parecía que no sabía qué hacer cuando tenía que tomar una decisión: elegir Francia o Australia. Tengo que ver la acción y hay que reconocer que es difícil tomar una decisión delante de 50.000 personas. Al principio dijo que no era penalti…”, indicó el técnico.

“Todo el mundo está hablando del VAR, pero esto es el comienzo todavía. Tenemos mucho que aprender de este sistema y prefiero hablar del partido, ya que el resultado no se puede cambiar”, manifestó Van Marwijk. EFE