Van regidores a Chile con recursos del Fortaseg

Siete regidores de la capital, cinco del Partido Revolucionario Institucional y dos del Partido de la Revolución Democrática, viajaron a Chile para capacitarse en temas de seguridad, esto financiado con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg).

Fueron los regidores Manuel Alejandro Gutiérrez Delgado, Nora Verónica Gamboa Calderón, Daniela Torres González, Perla Pacheco Cortez y José Guillermo Ramírez Guzmán del PRI y José Antonio Posadas Sánchez y Juanita Santillán quienes fueron seleccionados para recibir esta capacitación en Santiago de Chile con el tema de seguridad, obra y gestión de recursos.

Saúl Romero Mendoza, líder de la fracción del PRI, informó que es normal que existan estas capacitaciones en el extranjero tanto para ediles como para directores y presidentes municipales y significan una oportunidad de intercambiar conocimiento en temas como la gestión pública, la educación, la seguridad, las finanzas y la administración de recursos, entre otros.

Indicó de que en lo que va de la administración ya se ha tenido simposios y reuniones en ciudades como París y Madrid, aunque descartó que se esté buscando viajar por viajar, sino que se busca tener mejor resultado en la función pública; “más que la ciudad en cuestión se buscan los temas. Les aseguro que no hay de ese tipo de capacitaciones en México, por eso se buscan fuera”.

Romero Mendoza argumentó que no hay gasto al erario ya que esta capacitación está contemplada dentro del presupuesto anual del Fortaseg, aunque reconoció no saber en cuánto asciende el gasto en esta ocasión; “ya estaba etiquetado este viaje. No es un capricho, es un evento anual al que van incluso regidores y alcaldes de varios estados de nuestro país”.