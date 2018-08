Vasco da Gama también repatría al brasileño Leandro Castan desde el Roma

Río de Janeiro, 3 ago (EFE).- El club Vasco da Gama anunció hoy la contratación del zaguero brasileño Leandro Castan, que repatrió desde el Roma tras seis temporadas en Italia, poco después de haber confirmado la llegada del delantero Vinícius Araújo, que el año pasado fue jugador de los españoles Huesca y Real Zaragoza.

Los nuevos refuerzos para lo que resta del Campeonato Brasileño de este año y para la Copa Sudamericana, que firmaron contratos hasta diciembre de 2019, fueron presentados en una ceremonia este viernes en la sede del club en Río de Janeiro.

“Estamos dando seguimiento a nuestro proceso de fortalecimiento del elenco. Sabíamos que los hinchas estaban ansiosos por refuerzos y tenemos el placer de presentar a dos atletas reconocidos y de gran capacidad”, afirmó Alexandre Campello, presidente del Vasco, cuya irregular campaña en la Liga lo tiene en el duodécimo lugar de la clasificación.

Según un comunicado divulgado por el Vasco, Castan, que se formó como profesional en el club XV de Jaú, ha pasado por grandes clubes europeos como el Roma italiano y el Helsingborgs sueco, y por dos grandes brasileños como Corinthians y Atlético Mineiro.

Pese a que sus derechos federativos pertenecen desde 2012 al Roma, con quien rescindió su contrato el mes pasado, en 2016 jugó cedido al Sampdoria, en 2017 al Torino y este año al Cagliari.

“Estoy muy feliz de estar en el Vasco. El problema que enfrenté (una lesión) me hizo crecer mucho como hombre. Me gusta superar desafíos. Volví a jugar y aún no estoy contento con mi nivel, pero quiero ser campeón y conquistar títulos con el Vasco”, afirmó el zaguero de 31 años y que fue campeón brasileño de 2007 con el Atlético Mineiro y de 2011 con el Corinthians, con el que también conquistó la libertadores en 2012.

Vinicius Araújo, de 25 años, fue descubierto por el Cruzeiro en 2013, año en el que se destacó en la cancha como integrante del equipo triunfador del Campeonato Brasileño.

Posteriormente viajó a España tras firmar en 2014 con el Valencia, donde jugó siete partidos, y luego fue cedido en préstamo al Standard de Lieja, al Cruzeiro, al Sport, al Huelva y al Real Zaragoza.

Además del título del Campeonato Brasileño de 2013 con el Cruzeiro, tiene tres títulos internacionales con la selección brasileña sub’20.

“Cuando supe del interés del Vasco, las ganas prevalecieron. Aún más siendo delantero, un puesto que aquí ocuparon Romario y Edmundo. No puedo evitar soñar y el hincha puede estar seguro de que llego con mucha hambre de goles”, dijo. EFE