Vehículo blindado “Mamut”, listo para traslado seguro de delincuentes peligrosos

Por Javier Divany Bárcenas

México, 4 Jul (Notimex).- Proveniente de tierras rusas, con un peso superior a las 11 toneladas, la Policía de Protección Federal tiene el primer “Mamut”, unidad vehicular de alto blindaje para trasportar a narcotraficantes, secuestradores, armas, materiales peligrosos u objetos de máxima seguridad en el país.

La policía tercero, Jazmín Cásares Garrido, originaria de Puebla, será quien conduzca esta gigantesca unidad que mide más de 10 metros de largo, y con las condiciones más seguras para trasladar a narcotraficantes.

La Policía de Protección Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), está a cargo del “Mamut”, que llegó hace un par de meses y que entró por el puerto de Veracruz, proveniente de Rusia, vehículo que supera los llamados “Rinocerontes” que ya operan en otras corporaciones.

El poderoso “Mamut” es un carro blindado tipo Gorets-M que será muy valioso para la corporación, toda vez que se podrá trasladar a reos de alta peligrosidad, cosas de mayor valor, armamento y para trasladar personal en zonas de peligro.

Este vehículo posee un mecanismo estándar y cuenta con 10 velocidades, además de que, por su peso, puede circular a un máximo de 100 kilómetros por hora, pero del cual se requiere de mucha práctica para poder operarlo, y hay que tener especial cuidado en las curvas, señaló Jazmín Cásares.

Con licenciatura en criminalística, Jazmín recordó en entrevista con Notimex que hasta el momento no ha sido estrenado para trasladar a ningún narcotraficante o delincuente de alta peligrosidad, y que en cualquier servicio que se requiera será utilizado el carro de blindado especial.

Expresó que “mis jefes me consideraron con la oportunidad de conducir este vehículo, aparte me llama la atención, no es difícil se requiere de mucha práctica para familiarizarse con la unidad con blindaje tipo 3, que puede trasladar a bordo hasta a 10 personas y que tiene un peso total de 11 toneladas 700 kilogramos, llantas blindadas” y con un sistema de autoparche por aire.

La policía de protección federal explicó que cada ventanilla está blindada, adaptadas para que en su momento se pueda contraatacar al enemigo, en caso de agresión.

Detalló que, además, cuenta con aire acondicionado, y tiene un mecanismo para ingresar aire fresco, para que el personal vaya bien, al tiempo que tiene un sistema para sacar aire contaminado por alguna agresión que sufra la unidad, porque se encierra en muchas ocasiones el humo de la pólvora.

Para Jazmín, quien es soltera, ser policía es la mejor profesión que puede existir, y asegura que si llegara a tener un hijo o hija, le gustaría que también fuera policía, porque a pesar de los riesgos que corre le gusta servir a México.

La conductora del nuevo “Mamut” reveló que hasta ahora en su carrera policiaca no ha tenido la necesidad de usar el arma para enfrentar a delincuentes, aunque sí ha puesto a muchos delincuentes a disposición del Ministerios Público. Siempre apegada a la pirámide del uso de la fuerza.

Sobre su sueldo como integrante de Protección Federal, explicó que le alcanza para vivir cómodamente, aunque no con lujos. La mujer policía expresa que no le da miedo salir a enfrentarse a los delincuentes, pues son circunstancias que pudieran pasar, “pero gracias a Dios tenemos la capacitación para saber cómo actuar en determinado momento y esperando que todo esté a nuestro favor”.

Como mujer policía lamentó que exista mucha violencia contra la mujer, “pero yo invito a todas las mujeres a que no se dejen, las mujeres somos muy capaces, a que se den cuenta de sus capacidades, existe todo el término de seguridad es cosa de que la mujer no se deje, sepa y se asesore. Hacer valer sus derechos contra cualquier tipo de violencia, siempre hay una institución que nos protege”.

Desde 2010 Jazmín inició como policía en el Estado de México y luego en la municipal de Cuautitlán Izcalli, después en la Comisión Nacional de Seguridad, con 10 años de experiencia policial, ilusión que tuvo desde niña, como a los ocho años, porque le llamaban la atención las pistolas.

Finalmente, reiteró que la oportunidad es igual para hombres y para mujeres, en Servicios de Protección Federal existe la igualdad, principio por el cual se rige esta corporación y realmente no se trata de género si es hombre o mujer se trata del compromiso y constancia de cada persona y el esfuerzo de su trabajo.