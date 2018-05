Velázquez: “Me gustaría seguir en el Rayo Vallecano”

Madrid, 27 may (EFE).- El central uruguayo Emiliano Velázquez, que se encuentra cedido en el Rayo por el Atlético de Madrid, declaró que le “gustaría seguir” la próxima temporada en el equipo vallecano para “disfrutar” de la Primera División del fútbol español.

El Rayo Vallecano venció con agonía al Lugo (1-0) en su estadio y sumó tres puntos que le han dado el ascenso directo a Primera.

“Estoy muy contento por toda la gente que nos animó durante toda la temporada. Les agradezco mucho todo su apoyo”, dijo Velázquez, que en una temporada ha podido comprobar el “carácter especial” de este club.

“El Rayo es distinto y la gente te lo transmite desde el primer día. Así lo he comprobado. Los Bukaneros y toda la gente nos dijeron al principio que esto no es un club de paso. Que quieren que nos identifiquemos con el barrio, con el club, y esto me deja un gran recuerdo”, confesó.

Preguntado por su futuro, Velázquez admitió que le gustaría seguir en el Rayo Vallecano.

“De momento hay que disfrutar de esto y ya pensaremos en el futuro, pero me gustaría seguir en el Rayo Vallecano”, concluyó. EFE