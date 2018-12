Ven poca ganancia en Feria del Juguete

Para los comerciantes la Feria del Juguete no ha representado las ganancias de otros años, pues desde los primeros días estas se podían ver reflejadas en las ventas, situación que en esta ocasión han visto muy aminorada. Adjudican esto al mal año económico, sin embargo, esperan que estos últimos días se pueda recuperar la inversión que realizaron.

En un pequeño sondeo todos señalaron la misma problemática: la falta de dinero, ya que en otros años se veía mayor flujo de efectivo y por ende más ventas y ganancias, pues desde los 2 primeros días en los que se instalaban ya se tenía cubierto 40 por ciento de la inversión, cosa que hoy en día es todo lo contrario.

“Sí se ve más apagado que otros años, no sé si sea la situación del país o que las personas prefieren comprar en tiendas grandes en lugar de tianguis o aquí en la feria, pero no se han tenido las ganancias que presupuestábamos, si bien no estamos perdiendo, tampoco estamos ganando”, externó la señora Rufina.

Y es que las grandes tiendas comerciales son un factor a considerar por parte de los comerciantes, ya que en estos lugares ofrecen opciones de pago que en la feria no se tienen, además de que los juguetes pueden llegar a ser de mejor calidad, lo que explican es que esos establecimientos están avalados por grandes compañías, situación que no sucede con ellos ya que son personas que buscan una manera de ganarse la vida.

“Sí es factor, muchas de las veces las personas prefieren comprar en tiendas porque hay ofertas o se endeudan con la tarjeta de crédito, aquí es de contado, a precios mejores que los que pagan a meses sin intereses. Entonces lo que vemos es que hay menor número de personas que vienen y eso no nos da las ganancias que quisiéramos”, opinó José Román.

La Feria del Juguete estará instalada del 18 al 27 de diciembre, se ubica en la esquina de Francisco Sarabia y Luna, con un aproximado de 109 puestos, la mayoría de los que están en el lugar afirman vivir de esto y por obvios motivos necesitan que mejoren las ventas para poder recuperar algo de lo que han invertido y poder solventar sus gastos como cualquier familia.