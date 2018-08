Ven poco éxito a padrón de deudores alimentarios

Las modificaciones que se propusieron para crear un padrón de deudores alimentarios y que estos no puedan casarse mientras no estén al corriente con el pago de pensiones, tendrán poco efecto para lograr que más padres se hagan responsables de sus hijos, señaló la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Laura Elena Estrada.

Al referirse a las reformas que se aprobaron en la legislación vigente, en el caso particular de los padres que evaden el pago de pensión a sus hijos, la funcionaria puntualizó que aunque se trata de cambios con los cuales se busca resolver los problemas que se presentan en este tema, el hecho de que los hombres en esta circunstancia no puedan contraer matrimonio de nuevo tendrá poco efecto, pues generalmente se trata de personas que no buscan casarse nuevamente, después de separarse o divorciarse.

Agregó que se trata de una medida que no siempre dará los resultados esperados, debido no solamente a la postura de muchos hombres que no están interesados en contraer matrimonio de nuevo, sino también porque hay mujeres que optan por vivir en unión libre con sus parejas hasta estar seguras de que podrán casarse, sin tomar en cuenta que con esta determinación se ven afectados sus derechos y los de sus hijos.

La funcionaria recordó que cuando una pareja vive en unión libre, deben transcurrir al menos 5 años para que a la mujer se le reconozcan algunos derechos con respecto a la convivencia, al igual que a sus hijos, por lo cual si se presentan problemas o alguna separación antes de este lapso, la situación especialmente de ella y los menores de edad que se hayan procreado en esta relación se complica para efectos legales.

Ante tal circunstancia, la directora del Instituto hizo un llamado a las mujeres en general, para que reflexionen sobre su situación legal y los derechos que tienen cuando deciden vivir en unión libre con su pareja, pues apuntó que al final del día son ellas las que llevan la peor parte cuando se presentan problemas y se da una separación.