Vendió su camioneta a través de Facebook y le pagaron con cheque de “hule”

Durango.-El día de ayer por la tarde, se alertó al 911 de un robo en la Colonia El Ciprés, la reportante, de nombre Pamela Idali, de 33 años de edad, solicitó la presencia de los cuerpos de seguridad, para manifestarles que vendió su camioneta, marca Ford, línea F-150, modelo 2009, de color negro, a través de Facebook.

La parte afectada manifestó, que mediante dicha red social la contacto un varón de cual no tiene dato alguno, únicamente la cuenta por la que le escribió, misma que ya no existe y no hay más información del “comprador” una vez se pactaron la compra-venta el día de antier, acudió a su domicilio a ver la camioneta, misma que de forma inmediata le encantó, y al instante procedió a firmarle un cheque por la cantidad pactada sin quitarle un peso.

Por lo que Pamela acudió el día de ayer al banco, en donde al tratar de cambiar el cheque le manifestó el personal del banco que esa cuenta no existía y no había forma de darle el dinero, por lo que de manera inmediata , la afectada llamó a los cuerpos de seguridad, mismos que poco pudieron hacer, pues ella misma entregó, duplicados de llave, factura y tarjeta de circulación al sujeto del que no se tiene información alguna.

Elementos de la policía la invitaron a poner su denuncia ante la Fiscalia para que investigue el referido caso y se alerta a la ciudadanía del caso para evitar más estafas como esta.

