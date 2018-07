Venezolano Pérez y cubanos Fis y Gregorich ganan medallas de oro en lucha

Barranquilla (Colombia), 29 jul (EFE).- El venezolano Luillys Pérez y los cubanos Ariel Fis y Daniel Gregorich conquistaron hoy las medallas de oro en el cierre de la primera jornada de la lucha grecorromana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fue un primer día redondo para los cubanos, que empezaron su festín con las preseas doradas de Ismael Borrero, campeón olímpico en Río 2016, en 67 kilogramos, y el baño de oro de Luis Alberto Orta en 60 kilogramos.

“Era un paso importante para mí, ya que había sido campeón en Veracruz. Conseguí de nuevo el oro, y ya como me estoy acostumbrado quisiera repetir esa medalla en Tokio, algo que sería muy importante para Cuba”, expresó a Efe Borrero.

El tercer oro lo entregó Ariel Fis, en los 77 kilogramos, al imponerse en la final al venezolano Luis Avendaño en uno de los combates más emocionantes del día, que empezó con dominio del suramericano y un punto técnico.

Pero después fue el isleño el que leyó mejor las acciones, venció la resistencia de su rival y logró tres puntos para quedarse con el primer lugar.

El bronce fue para el colombiano Jair Cuero, que estuvo cerca de ganarse un lugar en la final en un combate polémico con Fis, al no quedar satisfecho con la puntuación. Al final, debió batirse con el puertorriqueño Luis Centeno por el tercer lugar.

Después el podio se refrescó con el triunfo del luchador venezolano Luillys Pérez en los 97 kilogramos con un combate en el que fue de menos a más, punto a punto, para dejar con la plata al hondureño Kevin Mejía, que apretó hasta el final y puso dramatismo en el tapiz del coliseo Chelo de Castro, de la Universidad del Atlántico.

“Sabía que no lo iba a tener tan fácil en la final, ya que en el camino había tenido una pelea fuerte con Cuba. Con Mejía este año nos hemos enfrentado cuatro veces y las luchas han sido por diferencia de un punto. Seguiré entrenando para no poner a todos a sufrir por el resultado”, comentó Pérez.

Agregó que “anhelaba esta medalla porque en todos los eventos internacionales en los que he participado, he conseguido el oro, algo que no es casualidad. Me he mantenido constante”.

Para adueñarse del bronce, el cubano Yasmany Lugo y el dominicano José Arias ganaron sus enfrentamientos en el tapiz ante el Charles Merrill y el guatemalteco Lester Enríquez, respectivamente.

En los 87 kilogramos, la medalla de la adjudicó el cubano Daniel Gregorich al concluir con cuatro puntos técnicos su combate con Yorgen Cova, que se quedó con la plata, mientras que el colombiano Carlos Andrés Muñoz firmó el bronce con un triunfo sobre el mexicano Alfonso Leyva. EFE