Venezolanos cruzan frontera sin pasaporte y otros piden “ruta humanitaria”

Tulcán (Ecuador), 19 ago (EFE).- Varios venezolanos lograron ingresar hoy sin pasaporte en Ecuador en la segunda jornada de vigencia de la exigencia de ese documento, mientras otros reclamaban que se abra una “ruta humanitaria” que los conduzca a Perú.

Los venezolanos, que vienen caminando a través de Colombia, se encontraron con la noticia de la disposición ecuatoriana cuando llegaron al punto de migración y quedaron varados pues portaban únicamente su cédula de identidad.

En la zona fronteriza, la venezolana Hairan Rincón, proveniente e Maracaibo, aseguró a Efe que su destino final es Perú donde la espera su esposo.

“Con sacrificio él me mandó los pasajes para poder salir de Venezuela, porque eso cada día está peor, son muchos muertos que hay en los hospitales niños, adultos, eso no se aguanta”, aseveró.

Entre lágrimas descartó la posibilidad de un retorno: “Ir para atrás es morirnos porque Venezuela está horrible (…) no se puede, regresar, no es una opción, no tenemos cómo alimentarnos”, subrayó.

Vídeos que circulan en redes sociales dejan ver a decenas de venezolanos cobijados, con niños en brazos, y cantando el himno de su país en la zona fronteriza en donde luego se reunieron en un círculo para orar.

La Defensoría del Pueblo indicó hoy a Efe que Ecuador eliminó la exigencia de pasaporte para el ingreso en el país de niños y adolescentes venezolanos que lleguen con sus padres o tutores que sí porten el documento y que comprueben su filiación, parentesco, y los certificados que acreditan la tutela.

En Venezuela, para los menores de entre cero y nueve años se entrega una partida de nacimiento y no pasaporte ni cédula.

Desesperada, la venezolana Haydee García comentó a Efe que tiene pasaporte pero su hija de 20 años no, como tampoco su nieta de 3, con las que pretendía llegar a Perú, donde les espera su yerno.

A primeras horas de este domingo, Efe constató en la frontera que varios ciudadanos venezolanos por falta de pasaporte pedían una “ruta humanitaria” para avanzar hacia Perú, país que también exigirá el documento desde el próximo 25 de agosto.

Con esa fecha en mente, un grupo de venezolanos desafió hoy las disposición migratoria e inició una caminata por la carretera en su vía para llegar a Perú, según el diario El Comercio.

Relató que “con sus maletas en mano, grupos de venezolanos que no tienen pasaporte emprendieron este domingo el viaje a pie por el territorio ecuatoriano desde el puente internacional de Rumichaca, en la frontera norte con Colombia”.

Y apuntó que “autoridades y efectivos de la Policía ecuatoriana no le impidieron el paso al primer grupo de extranjeros que tomó esta decisión”.

De su lado, la titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, dijo a Efe que esperan tener mañana alguna respuesta del tribunal al que el solicitaron medidas cautelares para intentar frenar la decisión del Gobierno de exigir pasaporte a los venezolanos.

“Consideramos que tenemos que agotar nuestros recursos internos. Si es que la medida cautelar no nos es concedida, estaremos mirando la posibilidad de activar acciones a nivel internacional en materia de protección de derechos humanos”, indicó.

Adelantó que valoran acudir al Sistema Interamericano y reveló que están informando de la situación al Sistema de Naciones Unidas, especialmente a la Relatoría de Migrantes.

Benavides señaló que la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece claramente “que los ciudadanos suramericanos pueden transitar por los distintos países de Suramérica con su documentos de identidad”, por lo que la medida del Gobierno “no tiene asidero constitucional ni legal”, opinó.

El ministro del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Pero Benavides argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción, se fomenta la migración irregular.

“La población que ha venido no se va regresar. Tenemos personas que han venido caminando desde Cúcuta veinte o treinta días. Vienen en condiciones precarias y sin recursos”, relató al expresar su temor de que los afectados decidan entrar por canales irregulares con el riesgo de caer en redes de trata y tráfico de personas. EFE