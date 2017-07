Venezolanos de Miami dicen masivamente no a la Constituyente de Maduro

Miami, 16 jul (EFE).- Los venezolanos en Miami votaron hoy de forma masiva en la consulta popular organizada por la oposición para decirle al presidente Nicolás Maduro y “al mundo” que rechazan su Gobierno y la Asamblea Constituyente que él propone.

Mas de 93.000 personas participaron en el plebiscito en el sur de Florida, según datos parciales facilitados por los organizadores.

La participación aproximada en todo el circuito que le correspondía ejercer su derecho en el desaparecido consulado de Miami era de 93.166 cuando faltaban dos horas para el cierre de los centros de votación.

El horario se extendió dos horas por la afluencia de votantes, según el Comité Comunicaciones de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela en el sur Florida

La comunidad venezolana salió a votar en masa en siete puestos en el área metropolitana de Miami durante una jornada de nueve horas con largas filas, congestiones de tráfico y un sol intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius.

El venezolano Yomar Villalobos, que acudió acompañado de su esposa y dos de sus hijas, dijo que esta “encuesta” es “una presión a nivel mundial sobre la realidad que está pasando en Venezuela que el Gobierno no puede frenar que salga a la luz pública”.

Aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del Sur de Florida, la consulta popular en una treintena de puestos de votación en el estado, y también en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, cerró sus urnas a las 16.00 hora local, aunque en varios de los lugares se extendió por la afluencia de público.

Minutos antes del cierre, Beatriz Olavarría, de la Comisión Electoral en el sur de Florida, calcula que por lo menos de 160.000 a 170.000 personas han votado en estos estados.

La periodista venezolana Helena Poleo dijo a Efe que no es “sorpresa” el voto de Miami-Dade contra Maduro, pero que sí lo será el número de votantes del condado, que ella considera puede duplicar los 50.000 del padrón electoral venezolano desactualizado.

La abogada Patricia Montero manifestó que el Gobierno de Venezuela tiene que darle la “legitimidad” a esta consulta popular, promovida por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, porque “todo el voto popular cuenta, dentro del país o fuera de él”.

“Así no hagan nada allá (en Venezuela), cuando uno ve a esos jóvenes muriendo, siento que al menos estoy ayudándolos a ellos”, dijo tras votar María Gabriela Tassi, en referencia a por lo menos 95 muertos que han dejado las manifestaciones opositoras desde abril pasado.

Tassi se mostró feliz de que es la primera vez que puede votar en Estados Unidos, tras el cierre del Consulado de Venezuela en Miami en 2012 y que ha obligado a estos ciudadanos a desplazarse a votar a Nueva Orleans (Luisiana).

Su madre, Alba Tassi, dueña de un popular restaurante venezolano, dijo a Efe que espera que su voto sea “un granito de arena para salir de esta pesadilla”.

“Yo siempre pensé que Venezuela iba por mal camino, pero nunca pensé que fuera a tocar el fondo que está tocando”, se lamentó Tassi, quien lleva más de treinta años en el país.

Explicó que desde 1964 no participaba en una votación y que lo hace por su familia en Venezuela que está pasando necesidades “porque aunque tengas el dinero no pueden comprar nada porque no hay”.

Para Mercedes Aguerrevere, quien se mostró feliz de que incluso su hijo de 18 años pudo votar, el de hoy es “el inicio para empezar un cambio”. EFE