Verónica Lozoya representará a Durango en la ON’2017

El tenis como forma de vida

Con la mitad de su vida en el deporte blanco y apenas 13 años de edad, Verónica Lozoya Martínez, se consolida como uno de los mejores tenistas del país. Por lo pronto ya es la número uno en su categoría en el estado de Durango, al cual estará representando en la Olimpiada Nacional 2017, del 20 al 27 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Ella es alumna del profesor Eugenio Jiménez Cerda, y hace sus entrenamientos en la Escuela de Tenis del Instituto Estatal del Deporte, que dirige Alejandro Álvarez Manilla Flores, siendo así la única alumna de esta escuela en haber clasificado a la justa deportiva más importante del país en las categorías infantil y juvenil, misma que es convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Su inicio en el deporte blanco fue hace seis años, explica la también estudiante de segundo grado de secundaria del Colegio Guadiana La Salle, quien por cierto cuenta con un muy buen promedio, ya que ha sabido combinar el deporte con su educación, ya que opina que: “es muy importante tener otras opciones, ya que por el deporte pueden darte una beca en una buena universidad en México o fuera del país, por eso es importante estudiar, yo voy a hacer una carrera y así lograr ser profesional y profesionista”, explicó.

Resultado del amor entre Verónica Martínez Anaya y Benjamín Lozoya Lara, Verónica y su hermana María Fernanda, han tenido ese apoyo para destacarse dentro del deporte blanco, “mis papas siempre están ahí conmigo, me han apoyado mucho y quieren que yo vaya con todo, siempre han estado ahí y me han animado mucho, aunque no puedan ir, yo sé que ellos estarán apoyándome desde acá”, afirmó.

Ahora estará representando al estado: “siento mucha emoción de que voy a representar a Durango y le voy a echar todas las ganas posibles, estamos trabajando duro porque quiero hacer el mejor papel y poder llegar a la final y ganarla, cada vez siento que voy mejorando y como te comento estoy muy motivada en cada entrenamiento”, recalcó.

Recordó que: “hace seis años tomé mi primera raqueta y pegué mi primera bolea, mi entrenador Eugenio Jiménez Cerda, me dice que voy muy bien y que tengo muchas posibilidades, entrenamos de lunes a viernes, además de clases particulares los sábados, entreno de 7:30 a 9:00, ya que es muy importante la preparación para saber las diferentes técnicas e ir bien preparada”, expresó.

También compartió sus sueños: “Primero quiero ser de las mejores tenistas del país, para poder participar en torneos internacionales y ser cada vez mejor y estar entre las mejores del mundo”, sonrió.

Compartió un mensaje para sus compañeros que no pudieron calificar a la ON’2017: “a mis compañeros que no consiguieron la clasificación a la Olimpiada Nacional les digo que sigan trabajando, luchando más fuerte por conseguir nuestros sueños, sé que hay mucho talento y algún día podrán ir a este u otro torneo”, concluyo.