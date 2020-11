Verstappen: “Intentaré seguir a los Mercedes y aprovechar alguna ocasión”

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá tercero este domingo en el Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este sábado en el circuito de Sakhir, que intentará “seguir a los Mercedes” y que “ojalá pueda aprovechar alguna ocasión” en carrera.

“Mi vuelta fue bastante buena pero nos faltaba algo de agarre trasero en las curvas lentas, pero en líneas generales fue una calificación decente”, opinó Verstappen, tercero en el Mundial y que arrancará por detrás de los dos Mercedes del ya séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton -que lo hará desde la ‘pole’- y del finlandés Valtteri Bottas.

“Por supuesto que me hubiera gustado luchar por la ‘pole’, pero si eso no es posible, creo que no está mal salir tercero y por el lado limpio de la pista”, opinó ‘Mad Max’, de 23 años, que perdió la oportunidad de convertirse esta temporada en el campeón mundial más joven, pero que aún podría ser subcampeón si le recorta los 27 puntos que le saca Bottas en las tres últimas carreras del curso.

“A ver cómo va mañana la carrera, porque será dura para los neumáticos aquí, así que espero que hayamos acertado en ese aspecto”, dijo.

“Tenemos diferentes neumáticos para elegir, así que esperemos que eso nos beneficie. Pero ya veremos”, explicó el neerlandés, ganador de nueve carreras desde que pilota en F1.

“Siempre es difícil predecir si podremos luchar con los Mercedes y creo que ellos han encontrado definitivamente su ritmo hoy; pero intentaré seguirlos, estar lo más cerca posible y ojalá que pueda aprovechar alguna oportunidad”, comentó Verstappen este sábado en Baréin. EFE