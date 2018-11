Verstappen: Por suerte aguantaron los neumáticos y pude acabar en el podio

Abu Dabi, 25 nov (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero este domingo la última carrera del Mundial de Fórmula Uno, el Gran Premio de Abu Dabi, declaró este domingo en el circuito de Yas Marina que “por suerte aguantaron los neumáticos y” pudo “acabar en el podio”.

“Después ciertos problemas iniciales, me pude divertir con unos cuantos buenos adelantamientos, especialmente al pasar a (Valtteri) Bottas (finlandés, de Mercedes). Creo que no me vio que entraba por dentro y por eso nos tocamos; así que por suerte los dos salimos sin desperfectos”, explicó la joven estrella holandesa, que este año ganó dos carreras -en Austria y en México- y acabó cuarto el Mundial, con 249 puntos, 159 menos que el campeón, el inglés Lewis Hamilton.

“Por suerte, los neumáticos aguantaron y me las apañé para acabar mi temporada con otro podio”, indicó Verstappen, de 21 años y con cinco triunfos en Fórmula Uno.

“Todo el mundo está listo para tomarse un descanso, ahora; así que nos tomaremos un tiempo una vez que se acaben los test, con el fin de regresar frescos y preparados para asumir nuevos retos en 2019”, comentó Max este domingo en el circuito de Yas Marina de la capital de los Emiratos Árabes. EFE