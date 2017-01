Vicepresidente colombiano afirma que no quiso ofender a venezolanos

Bogotá, 27 ene (EFE).- El vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, afirmó hoy que la legislación del país no permite entregar casas gratis a extranjeros y aseguró que no quiso ofender al pueblo venezolano al afirmar el pasado miércoles que la vivienda social no era “para los venecos”, en referencia a los venezolanos.



La afirmación de Vargas Lleras provocó el rechazo del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al considerar que expresaban “odio, discriminación e intolerancia” contra los venezolanos, por lo que exigió a Colombia “las excusas debidas” en un comunicado que Caracas remitió hoy a los medios. “Esto no debería pasar a mayores porque la ley colombiana nos exige que respetemos los censos de las personas mas vulnerables que en cada tiempo llevan mucho tiempo esperando su casa gratis, la ley fija unos criterios”, recordó hoy el vicepresidente de Colombia. Asimismo, Vargas Lleras calificó de “amable” el gentilicio “venecos” que utilizó durante un acto de entrega de viviendas en el departamento de Norte de Santander (noreste) el miércoles pasado. Sin embargo, recordó que la legislación colombiano no permite que la vivienda gratis en ningún municipio le sea entregada a extranjeros de manera que sus afirmaciones “no pueden sorprender a nadie”. “Me parece exagerada la nota de protesta (emitida por el Gobierno venezolano), yo sí pienso que el señor Maduro hace mucho tiempo desbordó un régimen democrático”, agregó el vicepresidente. Finalmente, el número dos del ejecutivo de Juan Manuel Santos calificó de “incidente menor” el conflicto acontecido entre dos países “hermanos” y aseveró que este debe llamar la atención sobre la presión a la que es sometida la zona fronteriza entre ambas naciones. “Este problema ya no es aislado y debe tener una solución integral porque va a continuar en la medida que la crisis de Venezuela se agrave y más personas sigan llegando al territorio colombiano”, concluyó. EFE