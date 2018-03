Vicepresidente de Honda seguro de que el TLCAN se mantendrá en Norteamérica

Nueva York, 29 mar (EFE).- El nuevo vicepresidente de la división de automóviles del grupo Honda en Estados Unidos, Henio Arcangeli, dijo hoy que está seguro que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantendrá en vigor, con pequeños cambios.

A preguntas de Efe en un encuentro con los medios de comunicación en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York (NYIAS), Arcangeli dijo que “absolutamente” el TLCAN seguirá en vigor.

“El TLCAN es muy importante para todas las compañías de automóviles de Norteamérica”, declaró.

“Seguro que hay cosas chicas que se tienen que cambiar como la propiedad intelectual, el comercio electrónico y cosas así, pero es algo muy importante para todas las compañías del sector automotriz que trabajan en Norteamérica”, añadió.

Arcangeli, que hace poco más de seis meses fue nombrado para el cargo, desde el que supervisa las operaciones de las marcas Honda y Acura en Estados Unidos, también dijo que gran parte de los vehículos vendidos en el país están hechos en Norteamérica.

“Ahora, el 90 % de los automóviles japoneses, por lo menos los de Honda, están hechos en EE.UU., Canadá y México. Dos tercios de los autos de Honda están hechos en Estados Unidos. Hay gente joven que ya piensa en Honda como marca norteamericana”, explicó.

“Y la gente también sabe que muchos de los componentes vienen de China, Canadá, México y otras partes. Casi todos los autos son internacionales”, añadió.

De todas formas, el directivo de Honda dejó claro que de los cinco vehículos con más componentes hechos en Estados Unidos, tres son de Honda: Odyssey, Pilot y Accord. Los otros dos son la camioneta “pickup” Ford F-150 y el Toyota Camry.

Arcangeli también señaló que aunque Honda no está realizando grandes anuncios sobre el desarrollo de vehículos autónomos, la compañía japonesa está trabajando mucho tanto en esa tecnología como en la electrificación de los automóviles.

“La visión de Honda es que para 2030 dos tercios de los vehículos en el mundo serán electrificados y como Norteamérica es el mercado más grande de Honda tendremos automóviles de pasajeros, todocaminos SUV, camionetas y monovolúmenes electrificados”, dijo.

“Y Honda se está enfocando en seguridad y autónomos. Para 2025 vamos a tener el nivel 4 de vehículo autónomo y más adelante el nivel 5”, dijo.

Según el directivo, hay compañías como General Motors que son muy comunicativas sobre lo que están haciendo, pero ese no es el carácter de Honda. “Estamos trabajando mucho pero no vamos a decir nada hasta que el producto no esté listo para el mercado”, continuó.

Finalmente, Arcangeli defendió el buque insignia de Honda, el modelo Accord, cuyas ventas en Estados Unidos se sitúan por detrás de las de sus principales competidores, como el Toyota Camry.

El directivo de Honda explicó que Toyota se está gastando más de 1.000 millones de dólares al año en Estados Unidos en incentivar las ventas del Camry, algo que Honda nunca hará.

“Estamos muy contentos con el Accord. Toyota está gastando cada mes en el Camry 100 millones de dólares en incentivos, más de 1.000 millones de dólares al año. Ese no es el modelo de negocios de Honda”, explicó.

“Si gastas esa cantidad de dinero, el valor del vehículo se deprecia muy rápidamente. Hay informes que dicen que el Camry es uno de los cinco vehículos que más se han depreciado”, terminó señalando. EFE