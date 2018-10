Víctimas celebran fallo de CorteIDH a favor de pacientes con VIH en Guatemala

San José, 29 oct (EFE).- Las víctimas y sus representantes celebraron hoy la condena emitida la semana pasada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra Guatemala por la violación de los derechos de 49 pacientes con VIH, y esperan que el Estado cumpla con las reparaciones establecidas.

“Me siento satisfecho con la sentencia, me siento aliviado. A la vez, me da tristeza saber que muchas personas se quedaron en el camino y no podrán ver el resultado de la lucha que nos ha llevado 18 años. Tengo ansias de que el Estado cumpla a cabalidad todo lo que la sentencia dicta”, expresó Félix Cabrera, uno de los afectados y peticionarios del caso.

Las declaraciones fueron brindadas en un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que tiene sede regional en Costa Rica, en conjunto con la Asociación de Salud Integral (ASI), entidades que fueron los representantes de las víctimas.

Además, algunas de las personas que integran la demanda se mostraron agradecidas por los resultados del proceso, que tardó casi dos décadas, y resaltaron la necesidad de consolidar este avance en el país, comprendiendo que la necesidad de atención es urgente.

La CorteIDH informó el pasado jueves que condenó al Estado guatemalteco por violar derechos a un grupo de 49 pacientes con VIH, a quienes no brindó tratamiento adecuado.

La sentencia determina que el Estado de Guatemala violó los derechos a la salud, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 49 personas.

También el derecho a la vida de 12 de ellos que fallecieron por enfermedades oportunistas ante la falta de tratamiento adecuado, indicó la CorteIDH, con sede en Costa Rica.

“Esta sentencia es histórica, pues por primera vez la Corte Interamericana se pronuncia sobre la obligación de los Estados de garantizar el desarrollo del derecho a la salud, no sólo en sus mínimos, sino de manera progresiva y proporcional a sus capacidades”, afirmó la directora jurídica de Cejil, Gisela de León.

De León también destacó que la sentencia ordena a Guatemala “adoptar medidas estructurales muy relevantes que contribuirán a mejorar la atención de las personas que viven con VIH y a garantizar que los hechos no se vuelvan a repetir”.

Las 49 presuntas víctimas de este caso, que son personas pobres y de zonas alejadas, fueron diagnosticadas con VIH entre los años de 1992 y 2003, y según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta los años 2006 y 2007 existió una falta total de atención médica estatal.

Según la Comisión, a partir de los años 2006 y 2007 el Estado implementó algún tratamiento, pero la atención no fue integral ni adecuada.

“En Guatemala siguen existiendo obstáculos estructurales para que las personas que viven con VIH reciban un tratamiento adecuado. Dada las graves afectaciones que esto tiene en la calidad de vida de estas personas, resulta de la más alta urgencia que el Estado implemente las reparaciones ordenadas a la brevedad”, dijo la funcionaria de la Asociación de Salud Integral Cristina Calderón.

Ambas organizaciones hicieron un llamado para que, en el menor plazo posible, Guatemala implemente las medidas de reparación otorgadas y se garantice plenamente la atención integral que las personas con VIH necesitan. EFE